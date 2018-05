optimaitalia

: Stash e Ligabue al Collisioni Festival con Benji e Fede, Lorenzo Fragola e molti altri: il programma degli incontri - Cinziadlp : Stash e Ligabue al Collisioni Festival con Benji e Fede, Lorenzo Fragola e molti altri: il programma degli incontri - OptiMagazine : Stash e Ligabue al Collisioni con Benji e Fede, Lorenzo Fragola e molti altri: il programma degli incontri… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018)al, ilAgrirock in programma a fine giugno. Il rocker di Correggio è il vincitore del Premio speciale cinema diche verrà consegnato sabato 30 giugno.L'annuncio del premio arriva insieme all'elenco dei primi incontri confermati. Oltre ai concerti, infatti,propone una serie di incontri con cantanti, musicisti e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, alper raccontare i nuovi progetti in corso.Gli incontri attualmente noti si svolgeranno nelle giornate di sabato 30 giugno e di domenica 1 luglio.Tra i cantanti attesi alnella giornata di sabato 30 giugno figurano Elio e le storie tese (che terranno anche un concerto speciale), Diodato, Le Vibrazioni, Gue Pequeno, Ex Otago e Piero Pelù. Atteso alsabato 30 giugno anche il maestro Beppe Vessicchio.Anche il 1° luglio sono ...