STALKER 2 è stato annunciato con largo anticipo per generare interesse nei publisher

Minacce al suocero e alla moglie - arrestato marito STALKER nel Napoletano : Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, i carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare a carico di un ...

Firenze - tenta di strangolare la moglie in strada/ Arrestato marito STALKER : donna salvata da Fiamme Gialle : Firenze, tenta di strangolare la moglie in strada: Arrestato ieri uno straniero di 39 anni grazie all'intervento di due militari della Guardia di Finanza.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:03:00 GMT)

Padova : sindaca Casalserugo - Stato mi ha protetto - bene arresto STALKER : Padova, 16 mag. (AdnKronos) – “Sono contenta che sia stata scritta la parola ‘fine’ su questa vicenda. Io comunque in questi tre anni ho sempre cercato di non farmi condizionare e di fare la mia vita, ho sempre continuato a fare attività politica e voglio continuare senza condizionamenti”. Così all’Adnkronos Elisa Venturini, 39 anni primo cittadino di Casalserugo, nel Padovano, commenta l’arresto del suo ...

Lo STALKER della sindaca di Casalserugo è stato arrestato : la perseguitava da 3 anni : Un cinquantenne di Monestier (Treviso) è stato arrestato dopo che nella sua abitazione è stata trovata una pistola con la matricola abrasa. Elisa Venturini, 39 anni, prima cittadina di Casalserugo (Padova) per tre anni è stata molestata con lettere, mail, foto hard e regali: “Alcuni messaggi mettevano paura”.Continua a leggere

Arrestato lo STALKER della sindaca di Casalserugo. Da tre anni la perseguitava : Tre anni di incubo in cui il sindaco di Casalserugo, Elisa Venturini, è stata molestata con lettere, mail e foto hard. Ora, però, la 39enne può finalmente tirare un respiro di sollievo. Il suo stalker, Lorenzo Franceschi, è stato infatti messo ai domiciliari in attesa che vengano presi dei provvedimenti per atti persecutori. Come riporta Il Resto del Carlino, l'uomo, un 50enne di Monestier (Treviso) è sotto indagine per atti persecutori e ...

Padova - sindaca perseguitata per tre anni da STALKER. Uomo arrestato perché aveva pistola con matricola abrasa in casa : “Ogni volta che ricevevo una lettera, un pacco lo consegnavo direttamente in Questura”. Per tre anni Elisa Venturini, 39 anni, sindaca di casalserugo (Padova) è stata molestata con lettere, mail, foto hard e regali. La donna, laureata in legge, la prima cittadina più votata d’Italia alle elezioni del 2013, parla con l’Ansa di “una pressione intollerabile”. Il suo stalker, Lorenzo Franceschi, 50 anni di Monestier ...

STALKER seriale arrestato a Montereale - finisce un incubo per una coppia compaesana : L'Aquila - I Carabinieri della Stazione di Montereale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L’Aquila, Dott.ssa Guendalina BUCCELLA, nei confronti di L.A. classe ‘49, di Montereale, in quanto ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, estorsione, minaccia, violenza privata, danneggiamento aggravato, violenza a pubblico ufficiale e porto ...

Paura per Rihanna - STALKER si intrufola nella sua casa : arrestato - : Un 26enne è riuscito a entrare nell'abitazione di Los Angeles della pop star e ci è rimasto 12 ore prima di essere sorpreso e arrestato. La cantante per fortuna era assente

Bergamo - STALKER perseguita la ex e le invia decine di pizze a casa : arrestato : Ha perseguitato la ex moglie per giorni. Nel disperato tentativo di riconquistarla, le ha inviato a casa decine di pizze d'asporto. Ma non è servito: dopo l'ultimo regalo non gradito, l'innamorato ...

Brindisi - tenta di uccidere STALKER sparando fucilate tra la gente : arrestato bracciante : Pomeriggio di follia a Ceglie Messapica per un 54enne che ha ferito un 37enne alle gambe e al volto. All'origine dell'agguato i presunti atti persecutori nei...