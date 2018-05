Spread per Serie A | -208 da Bundesliga

Che cos’è lo Spread e perché è così importante : Da qualche settimana, lo spread è tornato il protagonista delle cronache politiche ed economiche del Belpaese. Ma che cos'è questo spread e per quale motivo il suo andamento risulta essere così importante da condizionare le sorti della politica italiana e la formazione del nuovo governo? Cerchiamo di spiegare la questione in maniera semplice.Continua a leggere

Piazza Affari tenta il recupero. In discesa lo Spread : Intanto l'Italia torna a finanziarsi sul mercato: il Mef vende circa 3 miliardi e mezzo di btp a 5 e 10 anni. Alta la domanda rendimenti in forte salita -

Mutui e Spread - tutto quello che c'è da sapere : La bufera di queste ore sul breve periodo non avrà effetti rilevanti, ma sul medio-lungo termine potrebbe causare l'aumento delle rate. Ecco perché

Sale il rendimento dei Btp all'asta del Tesoro - Spread in calo e Borsa in recupero : MILANO - Ore 12:00. Lo spread tra Btp e Bund decennali resta l'osservato speciale degli investitori dopo i picchi di 320 punti - top dal 2012 - raggiunti nella seduta di martedì. Le indicazioni ...

La Borsa recupera ma il mercato è nervoso - Spread risale dopo il calo in apertura : Le dichiarazioni di Matteo Salvini, secondo il quale «non siamo al mercato» per risolvere la crisi di governo, infiacchiscono Piazza Affari, che riduce il rialzo allo 0,2% dopo una breve incursione in territorio negativo. Indici nervosi, con il Ftse Mib che ha preso con decisione e rapidamente la via del ribasso (-0,10% al momento) e lo spread BTp ...

Mutui - perché lo Spread (per qualche mese) ne riduce i costi : I dati indicano che durante le tempeste finanziarie i tassi dei nuovi Mutui costano paradossalmente meno. Vantaggi (in termini di ritardi dei tempi di future strette) anche per i tassi variabili...

Lo Spread apre in netto calo a 270 punti - la Borsa recupera : apre in netto calo lo spread tra Btp e Bund che segna stamane 270 punti base, 20 in meno della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3%. Lo spread tra il titolo italiano e quello tedesco ieri era volato fino a quota 313 punti ai massimi dal 2013....

Spread cala a 262 - le Borse recuperano Italiani senza l’euro? Che succederebbe : Rimbalzo dei listini dopo le vendite di martedì. Respiro per le banche. Scende il rendimento dei decennali italiani, che ieri ha terminato al 3,33%, e ora scambia al 3,17%, dopo un’apertura al 3,18%

Governo - nuova giornata di colloqui con lo spettro dello Spread - Attesa per Cottarelli o rientro in gioco di M5s-Lega : "All'ipotesi di un Governo giallo-verde ci abbiamo lavorato per un mese inutilmente ma io ho una dignità politica e soprattutto l'Italia non è schiava di nessuno: i tedeschi si facciano gli affari ...

Spread Btp-Bund in netto calo Piazza Affari parte in rialzo Recuperano banche e finanziari : Spread tra Btp e Bund tedeschi in netto calo sotto i 270 punti base. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it

Lo Spread apre in netto calo a 270 punti. Piazza Affari recupera : apre in netto calo lo spread tra Btp e Bund che segna stamane 270 punti base, 20 in meno della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3%. Lo spread tra il titolo italiano e ...

Titoli Stato : in apertura Spread in calo a 272 - 9 punti : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Avvio di giornata all’insegna di un deciso calo dello spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi. Il differenziale è, infatti, sceso a 272,9 punti con un rendimento al 3,038%. Ieri, lo spread aveva chiuso a quota 303 punti, con un rendimento al 3,3%, ai massimi dal 2013. L'articolo Titoli Stato: in apertura spread in calo a 272,9 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - nuova giornata di colloqui con lo spettro dello Spread - Attesa per Cottarelli o rientro in giorno di M5s-Lega : Stiamo tenendo d'occhio molto da vicino" la situazione: così la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha risposto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One sulla situazione politica italiana. ...