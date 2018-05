Spread chiude in calo a 247 punti Piazza Affari a +2 | 09%

Spread cala a 250 - la Borsa chiude a +2% Italiani senza l’euro? Che succederebbe : Il listino di Milano guadagna dopo le perdite di martedì, con la speranza di un governo. Il rendimento medio del Btp decennale è volato al 3%, al top maggio 2014, da 1,70% del collocamento di aprile. Il differenziale col Bund in serata attorno ai 250 punti

Tregua sullo Spread - Piazza Affari chiude in rialzo : La Tregua sullo spread fa respirare la Borsa di Milano che archivia la seduta con un rialzo del 2,09%. Più contrastate le altre Borse europee nonostante l’apertura in buon rialzo di Wall Street, che a sua volta non ha risentito della leggera revisione al ribasso del pil Usa del primo trimestre (dal 2,3% al 2,2%). ...

Spread Btp-Bund chiude in calo : a quota 247 punti base : chiude in calo di mezzo punto percentuale lo Spread Btp-Bund, a 247 punti base dai 290 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,83%. Lo Spread sulla scadenza a due ...

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo - +2 - 09% - . Tassi in rialzo nell'asta Btp Ma lo Spread si raffredda a 250 punti : L'economia reale è molto solida». In questo scenario si è inserita martedì Moody's facendo sapere che taglierà il rating italiano, oggi a Baa2 - un livello «da investimento» che consente alle banche ...

Caos governo - Borsa Milano chiude a -2.65%. Impennata Spread - : Altra giornata negativa per i mercati. Male Piazza Affari e differenziale decennale che chiude vicino ai 300 punti base. Pesano le incertezze del quadro politico , soprattutto dopo l'annuncio che ...

Milano e Madrid affossano l'Europa. Spread vola ancora e chiude a 303 punti : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni vola oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017 mentre Wall Street è in rosso. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano, male Madrid a due giorni dalla discussione sulla fiducia al Governo Rajoy. Il Tesoro vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero ...

Piazza Affari chiude a -2 - 08% - lo Spread 'vola' sino a 235 : Milano - È durata poco più di un'ora la rimonta di Piazza Affari all'indomani del 'no' di Sergio Mattarella a Paolo Savona. La speranza di un rientro del nervosismo sull'onda della decisione di ieri ...

Spread chiude a 233 punti - Piazza Affari in rosso del 2% : Dall'altro, la possibilià di nuove elezioni, molto probabilmente in ottobre, non puo' essere vista come uno sviluppo positivo per l'economia italiana», commenta Silvia Ardagna, economista di Goldman ...

Titoli Stato : Spread chiude a 235 punti : Milano, 28 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 235 punti, con un rendimento del 2,69%, di nuovo ai massimi dalla fine del 2013. Il differenziale era sceso a 219 punti, intorno alle 13, dopo le parole del nuovo premier incaricato, Carlo Cottarelli. L'articolo Titoli Stato: spread chiude a 235 punti sembra essere il primo su Meteo Web.

Spread chiude a 204 - sotto i massimi : ANSA, - ROMA, 25 MAG - Lo Spread Btp-bund a dieci anni chiude a 204 punti base, sopra la soglia dei 200 ma al di sotto dei massimi dal febbraio 2014 segnati oggi a 216. Alta tensione anche sul due ...

Spread SALE ANCORA E CHIUDE A QUOTA 200 PUNTI/ Giornata nera a Piazza Affari - parole di Conte non rassicurano : Lo SPREAD tra Btp e Bund ha superato la soglia dei 200 PUNTI base, raggiungendo i massimi da giugno dello scorso anno. Il rendimento dei titoli di stato decennali si avvicina al 2,5%(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:41:00 GMT)