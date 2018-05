Spread Btp-Bund in calo a 270 punti

Spread Btp e Bund apre in netto calo. Borse cinesi in perdita : Lo Spread tra il titolo italiano e quello tedesco calato di 20 punti. Giù le Borse asiatiche

Spread Btp-Bund in netto calo Ma Piazza Affari soffre ancora Euro stabile sotto 1 - 61 dollari : Apertura in netto calo sotto i 270 punti base per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it

Btp duramente venduti - poco sopra minimi in chiusura - Spread su... : Le vendite speculative colpiscono duramente il mercato di fronte a uno scenario di politica interna che rende sempre più concreta la prospettiva di un ritorno alle urne in autunno, forse già nel mese ...

"Lo Spread sale perché la Bce compra meno Btp e Mattarella ha prodotto incertezza". Intervista a Laura Castelli (M5S) : La Bce di Mario Draghi sta comprando meno titoli italiani, allentando il Quantitative Easing, mentre Sergio Mattarella ha gettato il Paese nell'incertezza politica. Sono queste le cause dell'aumento repentino dello spread, secondo Laura Castelli. Uno dei luogotenenti più stretti di Luigi Di Maio, Castelli ha seguito l'intera trattativa per la stesura del contratto di governo. Ed è fin dal suo ingresso in Parlamento, cinque anni fa, ...

Mutui - investimenti e prestiti : lo Spread Btp/Bund a 300 ci cambia la vita : prestiti più cari per le imprese - L'allargamento dello spread si riflette anche sull'economia reale se il divario è destinato a essere consistente e per un lungo periodo. Le aziende che ricorrono ai ...

Borsa giù con banche. Spread a 280. Volano i tassi a breve sui BTp : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano, male Madrid a due giorni dalla discussione sulla fiducia al Governo Rayoj. Il Tesoro, vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero (all'1,213%)....

Borsa Milano pesante -3 - 02% - Spread Btp-Bund a 304 punti base : Roma, 29 mag. , askanews, - Piovono di nuovo vendite sui titoli di stato italiani e sull'azionario a Piazza Affari, mentre sui mecati persiste l'allarmismo e una marcata volatilità riguardo al quadro ...

Crisi governo - Spread Btp a due anni vola a 313 - massimi dal 2012 : Lo spread tra il Btp a due anni e il corrispondente titolo tedesco vola a 313 punti base, ai massimi dal 2012 quando l'Italia era nel pieno della Crisi finanziaria. Il titolo italiano rende il 2,38%. ...

Spread oggi oltre i 300 punti/ Differenziale Btp Bund in aumento : Di Maio - "il problema non siamo noi" : Spread oggi oltre 260 punti, il Differenziale Btp Bund ancora in ascesa: 30 punti sopra la chiusura di ieri. I mercati finanziari sono ancora agitati, in attesa del nuovo governo(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:30:00 GMT)