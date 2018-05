Crisi - lo Spread Btp-Bund apre in netto calo a 266 - 7 punti base : Roma, 30 mag. , askanews, Lo spread tra i Btp decennali e i corrispettivi tedeschi apre in netto calo a 266,7 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è al 2,98%. Vis MAZ

Governo - lo Spread apre in netto calo : 270 punti : apre in netto calo lo spread tra Btp e Bund che segna stamane 270 punti base, 20 in meno della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3%. Lo spread tra il titolo italiano e quello tedesco ieri era volato fino a quota 313 punti ai massimi dal 2012. L'articolo Governo, lo spread apre in netto calo: 270 punti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo Spread riapre la trattativa : La grande "incertezza" riapre la trattativa o, come si dice in questi casi, uno spiraglio di trattativa. Proprio mentre il premier incaricato Carlo Cottarelli è al Quirinale dai partiti arrivano i segnali di un ultimo tentativo: Lega ma soprattutto Cinque Stelle, spaventati dal ritorno alla urne già a luglio e dai sondaggi che certificano una perdita di consensi. L'impennata dello spread, o meglio il "combinato disposto" di allarme ...

Spread Btp/Bund ancora in rialzo - apre a 250 punti base : Dopo aver chiuso lunedì a 233 punti base, lo Spread tra Btp e Bund cresce ancora in apertura, segnando un differenziale di 250 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,82%.

Lo Spread apre a 250 - poi vola a 260. Valore più alto dalla fine del 2013 : Apertura ancora in rialzo per lo spread tra Btp e Bund, che stamattina supera la soglia dei 250 punti per poi volare a 260, il top dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio, per l'Italia, è di superare il tetto dei 63,5 miliardi di spesa per interessi fissato dal Def, con conseguenze immediate per i nostri conti pubblici. Il rendimento del decennale si attesta al 2,9%.

Borsa apre in rialzo - Spread cala a 189 punti : Venerdì scorso il differenziale Btp-aveva superato i 200 punti - Si tranquillizza la Borsa itailiana dopo le vicende politiche del weekend. Piazza Affari apre in rialzo con +1,49% mentre la settimana ...

Governo - i mercati reagiscono alla crisi. Lo Spread apre in netto calo a quota 190 Bene l’euro - Piazza Affari apre in rialzo : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata, che passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati su Piazza Affari, ...

