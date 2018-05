Spostiamo Savona

huffingtonpost

(Di mercoledì 30 maggio 2018) "Io spero che, se si deve andare al voto, si vada il primo possibile. Sono cambiate le forze in campo, tante persone mi dicono che la prossima volta ci voteranno e tante che mi dicono di provare a fare un governo. Se ci dobbiamo trovare con Cottarelli che non prenderà neanche un voto al Parlamento, solo perché c'era un ministro che non andava bene al Quirinale, c'è qualcosa che non va: troviamo un nome altrettanto eccellente di quello di, e lasciamonel governo in un'altra posizione". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Facebook.