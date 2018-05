Spazio | l' Asi | Agenzia spaziale italiana | compie 30 anni

Dove va lo Spazio Italiano : il presidente dell’ASI fa il punto sui fenomeni più innovativi : Tra big data e mini satelliti, l’utilizzo dello Spazio sta vivendo una vera e propria rivoluzione. L’Italia può vantare un buon posizionamento a livello internazionale, ed è una condizione da preservare per potersi presentare da leader nel contesto europeo. Parola di Roberto Battiston, da poco confermato alla presidenza dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) per il prossimo quadriennio, intervenuto questa mattina alla giornata di apertura di Esri ...

Il figlio delle stelle : intervista a Keir Dullea in occasione del restauro di 2001 Odissea nello Spazio - Best Movie : 2001 Odissea nello Spazio compie 50 anni, il suo futuro è già stato ampiamente scavalcato, ma la visione di Kubrick è sempre in vantaggio sul cinema e sul mondo, come una sinfonia di Beethoven o un quadro di Lucio Fontana. « Quando il film uscì metà dei critici lo stroncò, venivano a chiederci quale era il senso di quel finale. All'anteprima di New York ...