Spazio | BepiColombo si prepara a raccogliere il testimone della missione Messenger

(Di mercoledì 30 maggio 2018) È un pacchetto molto speciale, quello che è appena stato aperto alloporto europeo di Kourou, nella Guiana francese. Si tratta dei tre modulicongiunta Esa-Jaxa, ormai quasi pronta per partire alla volta di Mercurio. Il lancio, previsto tra ottobre e novembre di quest’anno, avverrà una volta ultimati gli ultimi test. A tal proposito, lo ‘spacchettamento’ diè una fase cruciale: nelle prossime settimane – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – ciascun modulo sarà esaminato attentamente per verificare che non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto da centro dell’Esa nei Paesi Bassi alla base in Sudamerica. Come si vede nell’immagine in alto, troneggia il Mercury Magnetospheric Orbiter (Mmo), il modulo che sarà utilizzato per studiare la magnetosfera di Mercurio e che comunicherà con le stazioni di terra grazie alla sua ...