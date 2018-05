Spagna | finale di Champions | calano gli ascolti rispetto al 2017

Pagelle Real Madrid-Liverpool 3-1 - Finale Champions League : Bale entra e porta il trofeo in Spagna - incubo Karius : Il Real Madrid conquista la terza Champions League consecutiva: battuto 3-1 il Liverpool. Andiamo a scoprire le Pagelle della Finale di Kiev. Real Madrid 6.5 Navas, 6.5: bravo a disimpegnarsi bene nelle folate offensive dei Reds. Carvajal, 6: bene in fase difensiva, prova a creare qualcosa davanti, senza riuscirci. Anche lui, dopo Salah, è costretto a lasciare il campo per infortunio (dal 37′ Nacho, 6: bene in copertura, spinge ...

EUROVISION SONG CONTEST 2018/ Finale - diretta : la love story di Alfred e Amaia (Spagna). Vincitore e scaletta : EUROVISION SONG CONTEST 2018, diretta Finale 12 maggio: grande attesa per Ermal Meta e Fabrizio Moro. La scaletta, i Paesi in gara e il meccanismo di voto.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:20:00 GMT)

Spagna - il furto della delfina di Rajoy e il crollo dei sondaggi : la caduta finale dei Popolari accende la stella dei Ciudadanos : Dagli scandali da milioni di euro dei finanziamenti illeciti si è passati alle firme false sulle lauree per esami forse mai conseguiti. Ma ora le fedine penali della politica spagnola fanno quasi rimpiangere i problemi giudiziari dei colleghi italiani. La presidente della Regione di Madrid, Cristina Cifuentes, 53 anni, stella del firmamento e possibile subentrante al premier Mariano Rajoy come capo del Partito Popolare, è stata infatti costretta ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della seconda giornata. Spagna in finale - attende una tra Serbia e Croazia : La Spagna è in finale di Europa Cup: questo il verdetto della seconda giornata dei gironi della competizione in corso a Rijeka, in Croazia. L’avversaria della formazione iberica uscirà dal match, che assume i connotati di una semifinale, tra Croazia e Serbia. Per l’Italia, dopo l’ottima prestazione odierna con tanto di vittoria per 10-5 sull’Ungheria, resta la possibilità di arrivare alla finale per il terzo posto, in ...

Messi : “Finale mondiale Argentina-Spagna? Firmo.. a patto di vincere” : “Quanti anni ancora mi restano da giocare? Non lo so nemmeno io”: svicola, come fa sempre sul campo di calcio, Leo Messi intervistato dalla rivista della Federcalcio spagnola prima dell’amichevole tra le Furie Rosse e l’Argentina e ripresa oggi dalla stampa iberica. Al momento non c’è un orizzonte perchè, spiega, “la voglia c’è e sto benissimo fisicamente per cui non so quando lascerò il calcio. E’ ...

DIRETTA/ Spagna-Argentina (risultato finale 6-1) streaming video e tv : sconfitta bruciante per Sampaoli! : DIRETTA Spagna Argentina, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Wanda Metropolitano di Madrid sfida di lusso tra le Furie Rosse e la Seleccion(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 23:13:00 GMT)

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : la finale sarà Grecia-Russia. Superate Olanda e Spagna : La finalissima dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile sarà tra Grecia e Russia: le elleniche hanno superato per 8-6 l’Olanda, mentre le russe hanno battuto le padrone di casa della Spagna per 9-8 dopo una nuova partita molto fisica. Nel pomeriggio l’Italia aveva conquistato il quinto posto battendo l’Ungheria per 7-6. Domani alle 12.00 finale per il terzo posto tra Olanda e Spagna, finalissima alle 14.00. Nella prima ...