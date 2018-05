Spaccia cocaina in strada | arrestato calciatore del Sorrento

Milano - Benedetto Marcello : il giro della cocaina. Gli Spacciatori stranieri e i clienti italiani : spacciatori stranieri e clienti italiani, solita scena. E anche un ormai sempre più solito scenario: via Benedetto Marcello. La squadra Mobile ha arrestato sei cittadini africani di età compresa tra i ...

Napoli Sequestrati 33 kg di cocaina da Spacciare in Campania : La droga era destinata alle piazze di spaccio dell'area campana, dove, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato un introito all'economia illegale per circa 7 milioni di euro. L'uomo è stato ...

Spacciano cocaina sul litorale : presi da tre carabinieri fuori servizio : Marina di Massa - Martedì sera, dopo aver cenato insieme, tre carabinieri della Compagnia di Massa avevano deciso di fare una passeggiata sul lungomare a Marina di Massa. Proprio mentre stavano ...

Lecco : Spacciava eroina e cocaina a Colico - denunciato : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Colico, in provincia di Lecco, impegnati negli ultimi giorni sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato a piede libero G.F., di 45 anni, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. L

Arrestato un altro Spacciatore - ha 25 anni : in casa e addosso 20 grammi di cocaina : I carabinieri di Bernareggio hanno Arrestato nel capoluogo brianzolo un uomo di 25 anni residente a Monza sorpreso a spacciare cocaina: addosso e a casa 20 grammi di polvere. Lo devono avere tenuto d'...

Isola dei Famosi - modella : “Portatemi la cocaina a casa”/ Milano - scoperta rete di Spacciatori con clienti vip : Isola dei Famosi, modella: “Portatemi la cocaina a casa”. Milano, scoperta rete di spacciatori con clienti vip: da chef ad architetti, manager, imprenditori e fidanzate di tronisti...(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:16:00 GMT)

Prenestino - Spacciavano cocaina al parco giochi : presi 6 ragazzi : spacciavano all’interno del parco pubblico di via San Giusto al Prenestino, dove credevano di essere lontani da occhi indiscreti e dove nascondevano le dosi di droga sotto un gazebo, destinato allo svago di famiglie e bambini. Si tratta di 6 giovani, tra cui due minorenni, dietà compresa tra i 17 e 22 anni. A scoprirli […]

Sardegna : Spacciavano cocaina nelle scuole - 2 giovani arrestati dalla Polizia : cocaina (tanta), ma anche hashish e marijuana che – secondo quanto accertato dalla Polizia – i due spacciavano in particolare nelle scuole e a giovanissimi, anche minorenni. Come il 17enne che avrebbe acquistato da loro la “coca” e – dopo averne abusato – era stato ricoverato per overdose, prima all’ospedale di Nuoro e poi in quello di Olbia. Giovanni Battista Sireni (per gli amici Gianni), olbiese di 19 anni, ufficialmente disoccupato e Asab ...

A 80 anni Spaccia cocaina - arrestato Commerciante in pensione scoperto dalla polizia : Pescara - A ottant'anni spacciava cocaina a Pescara: nella rete degli agenti della polizia di Stato è finito O.C., 80enne pescarese, Commerciante in pensione. Adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogato dal Pm Rosangela Di Stefano. Nell'abitazione dell'uomo, nel quartiere Zanni, che da tempo era meta di tossicodipendenti anche di una certa età, gli agenti della Squadra Mobile hanno ...

Torino : spara a uno Spacciatore che tentava di vendergli la cocaina Video : Quando l'insistenza di uno #spacciatore per vendere la sua merce va oltre ogni limite, l'ipotetico cliente può perdere la pazienza in svariati modi: parolacce, minacce di denuncia, una chiamata ai carabinieri, ma quando lo spacciatore incontra persone che veramente la pazienza non sanno cos'è si ritrovano stesi per terra con una pallottola nella gamba. Davide Lorenzetti è stato soprannominato 'il giustiziere' dopo aver sparato all'insistente ...