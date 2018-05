Sony è al lavoro sulla tecnologia AI camera per i futuri modelli Xperia

God of War : gli sviluppatori di Sony Santa Monica al lavoro su una serie di aggiornamenti : God of War, sin dal lancio, ha ricevuto varie patch correttive come saprete, Sony Santa Monica ha pubblicato alcuni update per perfezionare e rendere sempre più stabile l'apprezzata esclusiva PS4 (avete già letto la nostra guida?).Il supporto in seguito all'uscita di God of War, fino ad ora, è stato notevole e, più avanti, è previsto un update più corposo che introdurrà la Photo Mode. Ora, attraverso l'account Twitter, Sony Santa Monica ha ...