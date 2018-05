Smog | la Regione Lazio a Greenpeace | “La lotta all’inquinamento è una nostra battaglia”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018) ”Ciao, qualsiasi stimolo è ben accetto. Proprio per questo ribadiamo che la tutela dell’ambiente e laalle emissioni inquinanti sono labattaglia. In questi anni nelabbiamo cambiato le cose come mai prima“. Così larisponde alle sollecitazioni diribadendo il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e laalle emissioni inquinanti. “Efficientamento energetico per quasi 300 edifici pubblici – prosegue laelencando le azioni messe in campo – 180 milioni per la riconversione green delle imprese; 450 nuovi bus ecologici; cura del ferro, nuovo contratto di servizio con Trenitalia con investimenti su rete e materiale rotabile per 2,6 miliardi di euro. Già su rotaie l’83% di nuovi treni; 54 milioni di euro a Roma per mobilità sostenibile; incentivi per i taxi ibridi; ...