Smog | blitz di Greenpeace alla Regione Lazio | “è inadempiente”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018)degli attivisti dipresso il palazzo della, a Roma, per denunciare “l’inazione dell’ente in materia di inquinamento atmosferico“.e ClientEarth annunciano oggi “il ricorso al Tar delcontro lapresieduta da Nicola Zingaretti per il mancato adeguamento del ‘piano di risanamento per la qualità dell’aria’normativa in vigore“. L'articolodi, “è inadempiente” Meteo Web.