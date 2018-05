Sky | ecco l’offerta sul digitale terrestre Premium

Sky : ecco l’offerta sul digitale terrestre : Sky, Mediaset Premium Il duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset prosegue i suoi effetti nel cambiamento della geografia televisiva delle due emittenti. Su Sky, infatti, sono in imminente arrivo nuovi contenuti e nuovi canali targati Mediaset senza costi aggiuntivi sui listini. Al contempo, l’accordo siglato lo scorso marzo porterà nuovi canali Sky a pagamento anche sul digitale terrestre. Dopo che, già nell’aprile scorso, su ...

Scommesse per tutti : ecco come cresce l'offerta Sky Bet : Puoi scegliere tra decine di eventi e discipline sportive in tutto il mondo. Nel calcio, ad esempio, il nucleo dell'offerta è rappresentato dalle Scommesse tradizionali - come quelle sui mercati 1X2, ...

Nessuno provi a fermare The Rock! Ecco il nuovo trailer di Skyscraper - anche in italiano - Best Movie : Durante un viaggio in Cina, però, si troverà intrappolato nel più alto edificio del mondo assieme alla propria famiglia; va anche tutto benissimo, peccato solo che in giro ci siano dei ...

Sky - ecco le serie tv in onda e on demand a giugno : L’estate delle serie tv offerte da Sky parte con un mix di storie classiche e di grande adrenalina. A giugno, infatti, vedremo non solo l’attesa ultima stagione della serie spionistica The Americans, ma andremo anche in Australia per il mistero di Picnic At Hanging Rock e per le avventure sentimentali di 800 Words. Ma le novità arrivano anche sull’on demand, grazie alla nuova produzione targata Maccio Capatonda. serie tv in ...

Sky e Mediaset Premium si scambiano i canali : ecco la situazione : Sky e Mediaset Premium unite in modo tale da monopolizzare il mercato delle TV Pay per View? Ipotesi abbastanza lontana dalla realtà, almeno per il momento. Tuttavia qualcosa sta cambiando nel rapporto tra le due super potenze nel mercato televisivo a pagamento. Infatti, se prima c'era una guerra aperta tra le due emittenti, adesso sembra essere nato un principio di collaborazione. Non si sa a cosa sia dovuto questo cambiamento dei rapporti tra ...

L’arroganza di Allegri a Sky : ecco lo “stile Juve”. E quell’infelice esempio sul Basket : Massimiliano Allegri continua a collezionare brutte figure: nonostante alleni una squadra fortissima, con un organico al livello delle migliori 3-5 squadre del mondo, la sua Juventus ogni volta che scende in campo fornisce prestazioni imbarazzanti. E facendo finta che ieri sera a San Siro non ci siano stati gli scandalosi errori di Orsato che hanno consentito alla Juve di rimanere 86 minuti in superiorità numerica quando in realtà Vecino non ...

Premium Cinema da oggi su Sky - ecco come cambia la numerazione dei canali : In virtù del duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset annunciato lo scorso 30 marzo, da oggi i 5 canali di Cinema finora disponibili solo su Mediaset Premium sono visibili, senza costi aggiuntivi, a tutti gli abbonati Sky via satellite con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD attivo. Si arricchisce così l’offerta Cinema di Sky, che propone una scelta di grandi film mai così completa: ai 12 canali di Sky Cinema ...

Sky - ecco le serie tv in onda e on demand a maggio : Fra le novità più attese a maggio sui canali Sky ci sono sicuramente Il Miracolo, la nuova produzione originale firmata da un autore fra i più originali della scena italiana come Niccolò Ammaniti, e Genius, la seconda stagione dedicata questa volta a Pablo Picasso. Ma in arrivo anche nuove stagioni di titoli di successo Quantico, Atlanta e la miniserie Bbc Piccole Donne. serie tv Il Miracolo – prima stagione dell’8 maggio su Sky ...

Mediapro - ecco i soldi : Sky aspetta il tribunale : Ultime ore di attesa in Lega serie A. Entro domani Mediapro dovrà presentare la fideiussione, che vale come garanzia, di 1.2 miliardi di euro , iva compresa, . Fideiussione vincolata solo ad un esito ...

Dawson's Creek - ecco il canale dedicato (per una settimana) di Sky Atlantic : ...

MotoGP - diretta GP delle Americhe 2018 : qualifiche Sky - TV8 e streaming - ecco gli orari : ... ovviamente su Sky, attraverso l'apposito canale Sky Sport F1 HD e in live streaming. A seguire la programmazione completa e gli orari della diretta. Questo sabato 21 aprile si parte alle ore 15.55 ...

Su Mediaset Premium si accendono i primi canali Sky. Ecco cosa trasmettono : Mediaset Il duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset porta i primi risultati per i telespettatori e non solo. A partire dalla giornata di oggi, tre canali vetrina della pay tv sono visibili su Premium, dando di fatto il via alla partnership tra le due emittenti. Sky su Premium: la programmazione di Sky Uno e Sky Sport Un canale è Sky Uno, che va a collocarsi al 318 della numerazione LCN e viene trasmesso dal Mux Mediaset 5, insieme ...