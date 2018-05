Siria | telefonata Putin-Erdogan | trovare soluzione politica a crisi

Siria - telefonata Gentiloni-Mattarella : 12.05 Il premier Gentiloni si è consultato stamane con il Presidente Mattarella sulla crisi Siriana. Nel corso di una telefonata - si è appreso - Gentiloni e Mattarella hanno fatto il punto della situazione. Al Quirinale non risulta alcuna accelerazione per la formazione del governo in seguito all'aggravarsi della crisi Siriana, precisano dal Colle, dopo che in mattinata si erano diffuse voci di un anticipo delle decisioni di Mattarella.