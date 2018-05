raisport.rai

: Cagliari tra le città in lizza per le tappe di avvicinamento all'America's Cup di vela - cagliaripad : Cagliari tra le città in lizza per le tappe di avvicinamento all'America's Cup di vela - robpinna90 : RT @AnsaSardegna: Sirena, Luna Rossa vuole l'America's Cup. Cagliari tra città in lizza per tappe di avvicinamento al 2021 #ANSA https://t.… - AnsaSardegna : Sirena, Luna Rossa vuole l'America's Cup. Cagliari tra città in lizza per tappe di avvicinamento al 2021 #ANSA -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Cagliari tra le città in lizza per le tappe di avvicinamento all''s Cup di vela. Lo ha annunciato Max, skipper di, il team che ha scelto proprio il capoluogo sardo per ...