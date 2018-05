Singapore Airlines lancia il volo commerciale più lungo al mondo

Singapore Airlines : lancia volo più lungo al mondo per New York : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Singapore Airlines introdurrà a ottobre il volo commerciale più lungo del mondo, grazie al collegamento non-stop tra Singapore e New York effettuato con il nuovo Airbus A350-900ULR (ultra-long-range). I voli per l’aeroporto internazionale Newark Liberty inizieranno ad operare l’11 ottobre 2018. La rotta verrà inizialmente effettuata tre volte a settimana, con partenza lunedì, giovedì e sabato da ...

Singapore Airlines è la compagnia aerea migliore al mondo : Singapore Airlines è stata eletta la numero uno tra le compagnie aeree migliori del mondo. Lo ha deciso Trip Advisor, che ha stilato la Travellers' choice awards for Airlines, la seconda edizione della classifica delle migliori compagnie aeree.La vincitrice del concorso del 2018 è riucita a superare la compagnia Emirates, che l'anno scorso aveva conquistato il gradino più alto del podio e che oggi scivola al terzo posto. La medaglia d'argento, ...

Tripadvisor : Singapore Airlines in vetta : ANSA, - ROMA, 9 APR - Singapore Airlines regina mondiale dei cieli, seguita da Air New Zeland e da Emirates. Tripadvisor ha annunciato oggi i vincitori delle classifiche delle compagnie aeree ...

Tripadvisor : Singapore Airlines in vetta : ANSA, - ROMA, 9 APR - Singapore Airlines regina mondiale dei cieli, seguita da Air New Zeland e da Emirates. Tripadvisor ha annunciato oggi i vincitori delle classifiche delle compagnie aeree ...

Aerei. Le migliori compagnie per TripAdvisor : Singapore Airlines pigliatutto : 'Siamo entusiasti di accendere i riflettori sulle compagnie che forniscono le migliori esperienze di volo nel mondo', ha dichiarato Bryan Saltzburg , senior vice president e general manager di ...

La top10 delle compagnie aeree mondiali secondo TripAdvisor : domina Singapore Airlines : È Singapore Airlines, compagnia aerea di bandiera dello Stato asiatico, la linea di trasporto aereo numero uno al mondo secondo i viaggiatori di TripAdvisor. Sono stati infatti pubblicati i vincitori del Travellers' choice awards for Airlines , il premio che dallo scorso anno il sito per la pianificazione e la ...

Viaggi & Turismo - le migliori compagnie aeree : Singapore Airlines prima al mondo - Air Dolomiti premiata in Europa : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei suoi Travelers’ Choice® Awards for Airlines, che riconoscono le compagnie aeree preferite dai Viaggiatori a livello mondiale. Nel 2018 è Singapore Airlines ad essere stata eletta la numero uno al mondo, seguita da Air New Zeland e da Emirates. A livello italiano, l’unica compagnia premiata è Air Dolomiti nella categoria Classe Economica in ...