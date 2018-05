Simone Coccia | confronto con Elena Morali e il tatuaggio con Floriana

ELENA MORALI CONTRO Simone Coccia /Scontro al Grande Fratello 2018 : "Tu non sai cosa vuol dire amore" : ELENA MORALI CONTRO SIMONE COCCIA al Grande Fratello 2018. La showgirl lo ha accusato in un'intervista rilasciata a Vero "Mi ha fatto delle avances". InCONTRO nella Casa(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:50:00 GMT)

Simone Coccia Colaiuta/ Perchè Floriana Secondi ed Elena Morali in casa contro di lui? (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia Colaiuta è il primo finalista del Grande Fratello 15. L'ex spogliarellista ha svelato di aver spesso recitato mettendo in discussione il rapporto con gli altri concorrenti.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:19:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio "sbrocca" in diretta contro Simone Coccia : "Faccia di m*rda!" (Video) : Inizio con il botto per quanto riguarda la semifinale del Grande Fratello 15, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.La puntata è iniziata con Simone Coccia Colaiuta, il compagno dell'onorevole Stefania Pezzopane, finito "sotto processo" per il suo comportamento tenuto nel corso di quest'ultima settimana (Simone si è rifiutato di fare un compito propostogli dal GF al fine di togliere un premio a tutti gli altri).prosegui la ...

Angelo Sanzio contro Simone Coccia al GF 15 : pubblico senza parole : Grande Fratello, l’intervento di Angelo Sanzio in diretta lascia il pubblico senza parole: l’ex concorrente contro Simone Coccia Un intervento inaspettato di Angelo Sanzio ha lasciato tutti senza parole stasera al Grande Fratello. Al pubblico nello studio e a quelli che da casa seguivano la trasmissione il Ken umano italiano ha veramente mostrato un lato […] L'articolo Angelo Sanzio contro Simone Coccia al GF 15: pubblico senza ...

ANGELO SANZIO VS Simone COCCIA/ Il Ken Italiano sbotta : "Ti ricordi quando mi toccavi?" (Grande Fratello 2018) : ANGELO SANZIO, il Ken Italiano: gli editori hanno deciso di farlo entrare nella casa per prendersi una piccola rivincita. Nel mirino SIMONE COCCIA Colaiuta? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:00:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018/ Diretta semifinale : finalisti - eliminati e le polemiche su Simone Coccia (29 giugno) : GRANDE FRATELLO 2018, Diretta semifinale: trappole, eliminazioni e la sorpresa di Bobby Solo a Veronica Satti. Chi saranno i finalisti del GF 15? Cinque concorrenti a rischio eliminazione(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:10:00 GMT)

GF 15 - Alberto Mezzetti volta le spalle a Simone Coccia : “È un arrivista” : Alberto Mezzetti si scaglia contro Simone Coccia al Grande Fratello: i due amici litigano prima della finale L’amicizia tra Alberto Mezzetti e Simone Coccia sembra essere arrivata al capolinea al GF 15. A poche puntate dal gran finale, infatti, i due concorrenti hanno litigato nella Casa. Il motivo? Alberto pare non abbia gradito molto alcuni […] L'articolo GF 15, Alberto Mezzetti volta le spalle a Simone Coccia: “È un ...

Grande Fratello 2018 - Simone Coccia ci ha provato con Rodrigo Alves?/ L'indiscrezione shock sul Ken umano : Simone Coccia ci ha provato con Rodrigo Alves, il noto Ken umano, nella Casa del Grande Fratello 2018? Il portale Dagospia lancia L'indiscrezione shock(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:25:00 GMT)

Grande Fratello : Simone Coccia ci ha provato con Rodrigo Alves? : Simone Coccia: la rivelazione di Rodrigo Alves sul GF Rodrigo Alves, dopo essere stato ospite qualche giorno all’interno della casa del Grande Fratello, si è lasciato andare ad alcune interessanti rivelazioni riguardanti i concorrenti scelti da Barbara d’Urso per quest’edizione del reality. Come i più attenti di voi ricorderanno, durante una diretta di Pomeriggio Cinque, la bella conduttrice partenopea era in collegamento con ...

GF - Simone Coccia crolla e spunta un segreto dal passato : Simona Coccia crolla e scoppia a piangere nella casa del GF15 a causa di un segreto del passato. L’ex spogliarellista, diventato il primo finalista del nuovo Grande Fratello Nip, ha avuto un cedimento in queste ore. Dopo aver ricevuto diverse critiche dagli altri inquilini della casa, Simone si è rifugiato in giardino, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. “Non posso essere sempre d’acciaio” ha spiegato ad Alberto ...