Sigarette | il rischio di cancro al polmone diminuisce notevolmente entro i primi 5 anni

meteoweb.eu

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - PpPatrix : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - sleepy4aliving : io penso a tutti quelli che “fumo poco, massimo cinque sigarette al giorno” e non sanno che il loro rischio di becc… - MattiaAndriotto : #Salute #Prevenzione #STOP totale alle #sigarette per #riduzione apprezzabile del #rischio -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Aver smesso di fumare diversifa non significa che si è fuori pericolo quando si tratta dial. Questa è una cattiva notizia, ma c’è anche un lato positivo: ildialdal momento in cui si smette di fumare. Questi sono irisultati di una nuova analisi dei ricercatori del Vanderbilt University Medical Center. “Il fatto che ildialdiminuisca in maniera relativamente rapida dopo aver smesso di fumare dà una motivazione in più”, spiega Hilary Tindle, professoressa di medicina presso la Vanderbilt University e principale autrice dello studio. Tindle e colleghi hanno esaminato i dati di 8.907 residenti di Framingham, Massachusetts, che sono stati seguiti per 25-34nel Framingham Heart Study. Lo studio, oltre ad aver stabilito che pressione sanguigna alta e colesterolo alto sono ...