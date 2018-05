Siena | Salvini contestato Ma il leghista li umilia | Sfigati comunisti

Salvini ubiquo : comizio a Siena e "in diretta" a Di Martedì. Ma Paolo Celata aveva svelato tutto : Che Di Martedì includa al suo interno dei blocchi pre-registrati non è un mistero. Ad ammetterlo fu lo stesso Giovanni Floris quando, lo scorso febbraio, subì il tentativo di irruzione in studio ad opera di alcuni militanti di Forza Nuova. “Volevano interagire con il programma – affermò il conduttore – ma questo non era possibile dato che in quella porzione di trasmissione stava andando in onda un contributo registrato e perché non mandiamo ...