Sicurezza | Milano | tornano pattuglie miste carabinieri-polizia cinese

Sicurezza - colpo a Milano I ladri riescono a entrare nella casa del sindaco Sala : ... ma qualcuno - come appunto nel caso del sindaco di Milano - che possa custodire sotto il proprio tetto file e documenti strettamente connessi alla propria carica istituzionale e politica. Gli uomini ...

Milano : Comitato Sicurezza - più controlli in città (2) : (AdnKronos) - Maggiore impulso verrà dato anche al contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, sia di proprietà pubblica che privata, "attraverso la calendarizzazione di apposite riunioni di Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica con il coinvolgimento della Region

Milano : Comitato Sicurezza - più controlli in città : Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Potenziare ancora l’attività di vigilanza e di controllo del territorio, anche con servizi interforze straordinari "ad alto impatto", attraverso l’impiego dei reparti speciali e con il coinvolgimento della polizia locale, in particolare nelle aree di particolare critici

Milano - 4 operai morti nell’incidente alla Lamina. La perizia : “Forno era difettoso e sistemi di Sicurezza inadeguati” : “Gravi lacune” nelle procedure di sicurezza e nei sistemi di controllo, dovute a “difetti tecnici e organizzativi”. Di più: il forno in cui i lavoratori sono morti soffocati era difettoso. Non erano perfettamente funzionanti la centralina e il condotto di erogazione del gas argon, secondo quanto scrivono i periti. E gli operai intervenuti in soccorso dei colleghi non erano consapevoli del rischio che stavano correndo. ...

Milano - rissa tra migranti alla Stazione Centrale/ Video - De Corato : "Per Sala non c'è un'emergenza Sicurezza" : Milano, rissa tra migranti alla Stazione Centrale lo scorso sabato sera: intervento della polizia e nessun ferito. L'assessore De Corato contro il sindaco Sala.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:00:00 GMT)

Imprese : collaborazione tra Vodafone e Confcommercio Milano su Sicurezza : Milano, 30 apr. (AdnKronos) – E’ stata un’analisi ad ampio raggio quella compiuta al Vodafone Theatre di Milano con l’evento ‘Cyber Security nell’era della digitalizzazione’ organizzato da Vodafone, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, e Aias (Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza). Conoscere le possibili aree di rischio e le opportunità tecnologiche per contrastarle “è ...

Imprese : collaborazione tra Vodafone e Confcommercio Milano su Sicurezza (2) : (AdnKronos) – Angelo Parente, direttore tecnico superiore del compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia, ha illustrato la struttura e l’attività di prevenzione svolta e rilevato come il 2017 sia stato l’anno peggiore per il cybercrime in Italia con un incremento degli attacchi del 10% e con oltre un raddoppio degli attacchi cyber warfare (guerra delle informazioni). Parente ha ricordato il protocollo ...

Imprese : collaborazione tra Vodafone e Confcommercio Milano su Sicurezza (3) : (AdnKronos) – Sette imprenditori commerciali su 100 sono vittime di un cyber attacco. I più colpiti – secondo i dati Intellegit per Confcommercio – sono gli operatori commerciali milanesi (il 12% è colpito da cyber attacchi). “Molto vulnerabile il 43% dei siti internet delle attività commerciali milanesi. Rischio phishing: un operatore commerciale milanese su cinque non fa attenzione ai messaggi sospetti di posta ...

Imprese : collaborazione tra Vodafone e Confcommercio Milano su Sicurezza : Milano, 30 apr. (AdnKronos) – E’ stata un’analisi ad ampio raggio quella compiuta al Vodafone Theatre di Milano con l’evento ‘Cyber Security nell’era della digitalizzazione’ organizzato da Vodafone, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, e Aias (Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza). Conoscere le possibili aree di rischio e le opportunità tecnologiche per contrastarle “è ...

Imprese : collaborazione tra Vodafone e Confcommercio Milano su Sicurezza (2) : (AdnKronos) – Angelo Parente, direttore tecnico superiore del compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia, ha illustrato la struttura e l’attività di prevenzione svolta e rilevato come il 2017 sia stato l’anno peggiore per il cybercrime in Italia con un incremento degli attacchi del 10% e con oltre un raddoppio degli attacchi cyber warfare (guerra delle informazioni). Parente ha ricordato il protocollo ...

Imprese : collaborazione tra Vodafone e Confcommercio Milano su Sicurezza (3) : (AdnKronos) – Sette imprenditori commerciali su 100 sono vittime di un cyber attacco. I più colpiti – secondo i dati Intellegit per Confcommercio – sono gli operatori commerciali milanesi (il 12% è colpito da cyber attacchi). “Molto vulnerabile il 43% dei siti internet delle attività commerciali milanesi. Rischio phishing: un operatore commerciale milanese su cinque non fa attenzione ai messaggi sospetti di posta ...

Milano - Sicurezza sul lavoro e povertà. In piazza il «cuore» del 1° maggio : Il tema principale è la sicurezza. È una scelta che i sindacati hanno compiuto a livello nazionale, ma nell'anno della strage della Lamina a Milano era una quasi un obbligo puntare i riflettori su ...

Milano - rapinano una sala slot con un fucile a pompa : è allarme Sicurezza : allarme sicurezza a Milano. Dopo che due marocchini hanno rapinato quattro persone uccidendo un giovane del Bangladesh in via Settembrini, vicino alla Stazione Centrale, la notte scorsa due italiani ...

Milano violenta - l'opposizione attacca Sala sul fronte Sicurezza : 'Troppo buonismo sull'immigrazione' : Milano Mariastella Gelmini twitta: 'Ci risiamo. Mentre i 5Stelle e il Pd fanno il gioco delle poltrone, le nostre città restano abbandonate. E così ieri a Milano diverse aggressioni in poche ore. ...