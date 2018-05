Sicilia | Regione stanzia 120mln per 520 nuovi pullman

Sicilia : ufficio stampa Regione - ex presidente Crocetta condannato per diffamazione (2) : (AdnKronos) - Il presidente dell'Odg Sicilia Giulio Francese e il segretario regionale dell'Assostampa Roberto Ginex lanciano un appello al presidente Nello Musumeci "affinché possa al più presto convocare attorno a un tavolo Ordine e sindacato per riannodare il filo interrotto dell'ufficio stampa a

Sicilia : ufficio stampa Regione - ex presidente Crocetta condannato per diffamazione : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - L’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta è stato condannato per diffamazione dal Tribunale civile di Palermo. A citarlo in giudizio erano stati i giornalisti Piero Nicastro e Gioacchino Felice, che facevano parte dell’ufficio stampa della Regione smante

Sicilia : Fp Cgil - istituire sedi virtuali della Regione (2) : (AdnKronos) - "Stiamo facendo importanti passi avanti per il rinnovo del contratto - sottolineano dal sindacato - ed è per questa ragione che siamo convinti che questo sia il momento giusto per procedere anche sul versante delle sedi virtuali". Fra i vantaggi "attese meno lunghe per i cittadini e la

Rifiuti : in Sicilia differenziata al palo - M5S 'Batosta su Comuni ma colpe della Regione' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Mega batosta in arrivo per i Comuni Siciliani che entro fine mese non raggiungeranno il 35% di raccolta differenziata. A lanciare l'allarme è il M5S che ha fatto i conti sulla base di quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci dello scor

Trenitalia : siglato contratto servizio decennale con Regione Sicilia (2) : (AdnKronos) - Il contratto consentirà a Trenitalia, facendo affidamento su un flusso di cassa costante e definito nel tempo, di programmare investimenti per oltre 426 milioni di euro da destinare al rinnovo della flotta con l’acquisto di nuovi treni – circa 325 milioni, di cui circa 285 finanziati d

Trenitalia : siglato contratto servizio decennale con Regione Sicilia : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Più investimenti per il trasporto regionale che si tradurranno in un rinnovo della flotta dei treni per i pendolari, in un progressivo incremento dell’offerta, in un ulteriore miglioramento delle performance di qualità. Sono gli obiettivi del nuovo contratto di servizi

Sicilia : stabilizzazione Asu - sinergia fra sindacati e Regione : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Un "lavoro comune" fra sindacati e assessorato regionale al Lavoro per arrivare a "una proposta unitaria di modifica della legge regionale 8 del 2017 che possa consentire di chiudere la vergognosa pagina di tutto il precariato, anche per i lavoratori Asu". E' il risult

DIABETE - ALLARME Sicilia/ Regione con più morti in Italia : urge ritorno alla dieta mediterranea : DIABETE, allaRME SICILIA: emergenza in Regione, leader in Italia per morti. Fast-food privilegiati rispetto alla dieta mediterranea e scarsa attività fisica tra i motivi. (Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:11:00 GMT)

Sicilia : erosione spiagge nel messinese - primo 'contratto di costa' tra Regione e 14 Comuni (2) : (AdnKronos) - In una prima fase il contratto prevede che venga sviluppata una progettualità complessiva, integrando azioni fra loro diverse e promosse da soggetti differenti, in un'ottica di riqualificazione complessiva. Inoltre, sarà possibile agire in modo unitario per il risanamento delle condizi

Sicilia : erosione spiagge nel messinese - primo 'contratto di costa' tra Regione e 14 Comuni : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Un 'contratto di costa' per sistemare e salvaguardare, per la prima volta in Italia, circa 80 chilometri di costa del messinese. L’accordo è stato sottoscritto oggi, a Palazzo d’Orleans, tra il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e i sindaci dei 14 Comuni

Sicilia : in bilancio Regione tagli all'Ars per 4mln : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - Quattro milioni di euro in meno per le spese dell'Assemblea regionale Siciliana. E' quanto previsto nel bilancio 2018 che porta le spese da 143 milioni nel 2017 a 139 milioni.