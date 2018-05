Sicilia | l’imprenditore minacciato dalla mafia assolto per abusivismo edilizio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Aveva acquistato la villa del boss di Cosa nostra all’asta. Prima l’avevano. Poi gliel’avevano sequestrata accusandolo di. Un’accusaquale il giudice Giuseppina Turrisi lo haperché il fatto non sussiste, ordinando la restituzione dell’immobile sequestrato. Cinque anni ci sono voluti perché la vicenda giudiziaria di Gianluca Calì arrivasse a un esito positivo. Una vicenda paradossale quella dell’imprenditoreno, più volteda Cosa nostra perché si è rifiutato di pagare il pizzo agli estorsori della piovra. Calì, infatti, era finito a giudizio dopo aver acquistato e iniziato a ristrutturare una villa vicino Casteldaccia, in provincia di Palermo: due piani da 160 metri quadrati l’uno. “L’idea era quella di trasformarla in una struttura ricettiva, che potesse creare un minimo di ricchezza per ...