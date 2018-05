Sicilia | ai Comuni 5 milioni per trasporto studenti

Comunicare l’antico : un viaggio sulle rotte del sacro nella Sicilia dei Greci : 1/6 ...

Rifiuti : in Sicilia differenziata al palo - M5S 'Batosta su Comuni ma colpe della Regione' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Mega batosta in arrivo per i Comuni Siciliani che entro fine mese non raggiungeranno il 35% di raccolta differenziata. A lanciare l'allarme è il M5S che ha fatto i conti sulla base di quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci dello scor

Sicilia : erosione spiagge nel messinese - primo 'contratto di costa' tra Regione e 14 Comuni (2) : (AdnKronos) - In una prima fase il contratto prevede che venga sviluppata una progettualità complessiva, integrando azioni fra loro diverse e promosse da soggetti differenti, in un'ottica di riqualificazione complessiva. Inoltre, sarà possibile agire in modo unitario per il risanamento delle condizi

Sicilia : erosione spiagge nel messinese - primo 'contratto di costa' tra Regione e 14 Comuni : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Un 'contratto di costa' per sistemare e salvaguardare, per la prima volta in Italia, circa 80 chilometri di costa del messinese. L’accordo è stato sottoscritto oggi, a Palazzo d’Orleans, tra il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e i sindaci dei 14 Comuni

Sicilia. Finanziaria - Palmeri - M5S - : Un milione e mezzo di euro ai comuni per le scuole degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari : Una norma di assoluto buon senso -sottolinea la deputata che serve a incentivare la tradizione e gli antichi mestieri di una terra la cui economia deve continuare a vivere delle eccellenze del ...

Amianto : Legambiente - in Sicilia solo 21 - 5% Comuni ha piano per gestione (4) : (AdnKronos) - Un quadro preoccupante che ha spinto Legambiente Sicilia a chiedere un impegno concreto al governo regionale e alle amministrazioni locali. Fra le richieste, un'opera di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui rischi derivanti dall'Amianto; il censimento e la mappatura "

Amianto : Legambiente - in Sicilia solo 21 - 5% Comuni ha piano per gestione (3) : (AdnKronos) - Legambiente Sicilia ha anche distribuito un questionario a circa 1800 persone per valutare le conoscenze sul tema. Meno della metà di coloro che hanno compilato il questionario è a conoscenza che il 1992 è l’anno nel quale i manufatti in Amianto sono stati banditi dalla legge italiana;

Amianto : Legambiente - in Sicilia solo 21 - 5% Comuni ha piano per gestione (2) : (AdnKronos) - "Si tratta di un passaggio essenziale per mappare il territorio - sottolinea Legambiente - e procedere alle bonifiche per contrastare le conseguenze dell’esposizione all’Amianto che si traducono nell’insorgenza di patologie mortali. In Sicilia, tra il 1998 e il 2016, si sono registrati

Amianto : Legambiente - in Sicilia solo 21 - 5% Comuni ha piano per gestione : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - A 26 anni dalla Legge 257/92 che ha messo al bando l’Amianto, in Italia questa fibra killer continua ad essere ancora molto diffusa e a minacciare la salute dei cittadini e l’ambiente. Secondo i dati diffusi da Legambiente in Sicilia solo 84 Comuni su 390 - pari al 21,

Amianto - Legambiente : “In Sicilia solo il 21.5% dei Comuni ha un piano per la gestione” : A 26 anni dalla Legge 257/92 che ha messo al bando l’Amianto, in Italia questa fibra killer continua ad essere ancora molto diffusa e a minacciare la salute dei cittadini e l’ambiente. Secondo i dati diffusi da Legambiente in Sicilia solo 84 Comuni su 390 – pari al 21,5% – si sono dotati di Piani comunali in materia. La ragione di questo ritardo, per Legambiente, “risiede principalmente nella mancata adozione del ...

Sicilia : falso comunicato dipendenti Ars - solidarietà di Miccichè a Cancelleri : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè esprime la sua solidarietà al vicepresidente Giancarlo Cancelleri preso di mira da un falso comunicato stampa inviato un paio di giorni fa alle redazioni e firmato da un Comitato dei dipendenti stabilizzati dell'Ars mai esisti

Amministrative : in Sicilia al voto 137 comuni - dilagano liste civiche (3) : (AdnKronos) - Per Trapani il voto del 10 giugno potrebbe essere un ritorno alla normalità, dopo il commissariamento seguito alle elezioni dello scorso anno quando l'inchiesta Mare Monstrum costrinse Girolamo Fazio a ritirarsi e al ballottaggio non si raggiunse il quorum per l'elezione dell'unico can

Amministrative : in Sicilia al voto 137 comuni - dilagano liste civiche : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Dopo le Regionali di novembre e le Politiche di marzo, la Sicilia torna alle urne per le elezioni Amministrative del 10 giugno. Saranno 137 i comuni dell'isola, quasi uno su tre, ad essere chiamati ad eleggere i primi cittadini. Cinque i capoluoghi di provincia al voto:

Amministrative : in Sicilia al voto 137 comuni - dilagano liste civiche (2) : (AdnKronos) - Fra i nomi in corsa per la poltrona di primo cittadino di Messina, oltre a Accorinti, ci sono invece il deputato regionale Cateno De Luca, Giuseppe Trischitta - che qualche giorno fa ha annunciato la sua uscita da Forza Italia - e il direttore scientifico dell’Ircss Bonino Pulejo Placi