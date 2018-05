Si barrica in casa | spara all' impazzata e si suicida

Trapani : si barrica in casa e si suicida - morto pensionato : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Si è suicidato Girolamo Salerno, il pensionato di 74 anni, che ieri sera si era barricato in casa a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Il tragico epilogo è avvenuto intorno all'una di notte dopo circa tre ore durante le quali gli investigatori dell'Arma

Trapani : pensionato si barrica in casa per ore e spara ai carabinieri - poi si suicida : Notte di paura a Castellammare del Golfo dove l'intera zona è stata evacuata dai carabinieri e circondata dalle forze dell'ordine dopo che un 74enne ha iniziato a sparare dalla finestra di casa prendendo di mira anche ai militari. Dopo ore di inutili trattative, l'uomo si è suicidato con un colpo di fucile in faccia.Continua a leggere

Spari Oxford : armato si barrica in casa : 23.33 Momenti di paura in una piazza della celebre città universitaria britannica di Oxford, durante un'operazione di polizia per l'arresto di un ricercato. L'uomo ha sparato contro gli agenti che hanno risposto al fuoco. Lo riporta l' agenzia Pa. Fonti locali riferiscono di un ferito non grave nell'iniziale scambio di colpi (testimoni riferiscono cinque), e della strada d'accesso al teatro dell' episodio chiusa temporaneamente dalla polizia ...

Uccide la madre e si barrica in casa Assedio di ore - poi il blitz : arrestato : Simone Di Meo Napoli Con il fucile da caccia del papà ha ucciso la mamma. E, dal balcone di casa ha minacciato di «fare una strage», cominciando proprio dai carabinieri che avevano provato a ...

Uccide la madre e si barrica in casa - arrestato in un blitz dei carabinieri dopo 11 ore di assedio : di Cristina Liguori È scattato intorno alle 21,20 il blitz delle forze dell'ordine a Qualiano , Napoli, dove dalla mattina Pasquale De Falco si era barricato in casa dopo aver ucciso la madre con ...

