Si allentano le tensioni sullo Spread. Constancio esclude ipotesi scudo BCE : Si allentano le tensioni sul debito italiano dopo l'impennata registrata ieri dallo Spread . Questa mattina il differenziale di rendimento tra il BTP decennale e il Bund tedesco viaggia a 270 punti ...

Lombardia : Sangalli (Confcommercio) - tensioni politiche rallentano autonomia : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – “Le tensioni politiche e istituzionali rischiano di rallentare il percorso verso una maggior autonomia della Lombardia che deve, invece, andare avanti. E in particolare, deve tradursi in meno tasse, incentivi per imprese e famiglie e potenziamento di infrastrutture strategiche come Malpensa”. Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio Lombardia, in occasione degli Stati Generali per il ...

Lombardia : Sangalli (Confcommercio) - tensioni politiche rallentano autonomia : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – “Le tensioni politiche e istituzionali rischiano di rallentare il percorso verso una maggior autonomia della Lombardia che deve, invece, andare avanti. E in particolare, deve tradursi in meno tasse, incentivi per imprese e famiglie e potenziamento di infrastrutture strategiche come Malpensa”. Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio Lombardia, in occasione degli Stati Generali per il ...