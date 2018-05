Shawn Mendes friendzonato da Hailey Baldwin | smentita la relazione dopo il Met Gala | “È

Shawn Mendes : Hailey Baldwin conferma che lei il cantante non stanno uscendo insieme : "Lui è adorabile, ma sono single" The post Shawn Mendes: Hailey Baldwin conferma che lei il cantante non stanno uscendo insieme appeared first on News Mtv Italia.

Niall Horan e Shawn Mendes raccontano com’è nata la loro amicizia e ipotizzano una collaborazione : Bromance <3 The post Niall Horan e Shawn Mendes raccontano com’è nata la loro amicizia e ipotizzano una collaborazione appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes si è esibito insieme a Jared Leto e James Bay : ecco il video delle performance : <3 The post Shawn Mendes si è esibito insieme a Jared Leto e James Bay: ecco il video delle performance appeared first on News Mtv Italia.

La sorpresa di Shawn Mendes e James Bay a Biggest Weekend con un medley in Mercy e Let it go (video) : Shawn Mendes e James Bay a Biggest Weekend sorprendono il pubblico di Swansea con un medley inedito: i due cantanti si sono esibiti insieme per un mash-up d'eccezione! Il cantante canadese, che da pochi giorni ha pubblicato il nuovo album omonimo, si è esibito con il singolo In my blood e, a sorpresa, ha invitato sul palco anche James Bay per interpretare Mercy, singolo estratto dall'album precedente Illuminate. In seguito, insieme hanno ...

Shawn Mendes : ecco qual è il miglior consiglio che gli ha dato Taylor Swift : Da segnare! The post Shawn Mendes: ecco qual è il miglior consiglio che gli ha dato Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Come incontrare Shawn Mendes in Italia e vincere i biglietti per i concerti a Bologna e Torino : dettagli del concorso : .Come partecipare al concorso per incontrare Shawn Mendes in Italia e aggiudicarsi gli ultimi e introvabili biglietti per i suoi concerto nel 2019! In occasione dell'uscita del nuovo album d'inediti Shawn Mendes The Album, Universal Music ha indetto un concorso per tutti coloro che desiderano incontrare l'artista canadese e/o partecipare ad uno dei concerti in programma per marzo 2019. Come partecipare? Semplicissimo: oggi, venerdì 25 ...

Shawn Mendes The Album : qual è la tua canzone preferita? VOTA! : Finalmente è uscito! The post Shawn Mendes The Album: qual è la tua canzone preferita? VOTA! appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : secondo i fan la nuova canzone “Nervous” assomiglia a “Bad Liar” di Selena Gomez : Lasciamo giudicare a te! The post Shawn Mendes: secondo i fan la nuova canzone “Nervous” assomiglia a “Bad Liar” di Selena Gomez appeared first on News Mtv Italia.

Audio - testo e traduzione di Nervous di Shawn Mendes - il nuovo singolo funky a pochi giorni dall’album : Nervous di Shawn Mendes è il nuovo singolo disponibile da mercoledì 23 maggio su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il brano è stato rilasciato dal cantante come anticipazione all'album che arriverà sul mercato discografico mondiale venerdì 25 maggio. Il nuovo singolo arriva dopo In My Blood, Lost In Japan, Youth e Where Were You In The Morning, che anticipano il terzo album di inediti in uscita questo venerdì: Nervous ...

Shawn Mendes : è uscita la nuova canzone “Nervous” : -2 all'uscita dell'album! The post Shawn Mendes: è uscita la nuova canzone “Nervous” appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift e Camila Cabello : il loro fangirling per Shawn Mendes ai BBMAs è meraviglioso : <3 The post Taylor Swift e Camila Cabello: il loro fangirling per Shawn Mendes ai BBMAs è meraviglioso appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes e Khalid ai Billboard Music Awards con Youth - un tributo alle vittime della violenza con gli studenti di Parkland (video) : Una toccante esibizione quella di Shawn Mendes e Khalid ai Billboard Music Awards e gli studenti della Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland. Durante l'evento tenutosi il 20 maggio, i due artisti hanno presentato dal vivo il singolo Youth, contenuto nel nuovo album di Shawn Mendes in arrivo venerdì 25 maggio. Il brano, ispirato agli accadimenti terroristici verificatisi a Londra e Manchester lo scorso anno, tratta proprio il tema ...

Where Were You In The Morning di Shawn Mendes anticipa il terzo album d’inediti : audio - testo e traduzione del nuovo singolo : Where Were You In The Morning di Shawn Mendes è il nuovo brano estratto dall'album prossimo all'uscita: si tratta del quarto singolo che anticipa Shawn Mendes: The album, disponibile in tutti i negozi di dischi e negli store digitali da venerdì 25 maggio. Il nuovo singolo Where Were You In The Morning di Shawn Mendes è disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download da venerdì 18 maggio, e fa seguito al rilascio di In My Blood, ...

Shawn Mendes : ascolta la nuova canzone “Where Were You In The Morning” : Un altro anticipo del nuovo album <3 The post Shawn Mendes: ascolta la nuova canzone “Where Were You In The Morning” appeared first on News Mtv Italia.