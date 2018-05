Shadows Die Twice | il gioco di From Software è un souls-like più aperto che unisce

Nuovi dettagli in Anteprima per Shadows Die Twice : Lo scorso anno durante i Game Awards, From Software annuncio lo sviluppo di Shadows Die Twice, mostrando un brevissimo Teaser Trailer. Quest’oggi trapelano in rete Nuovi dettagli in vista della presentazione ufficiale che avverrà all’E3 2018, e vogliamo condividerli con voi in Anteprima. Shadows Die Twice: Nuovi dettagli in Anteprima Le informazioni che vi riportiamo di seguito sono state diffuse da 4chan, riportate su ...