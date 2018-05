Sfida sull' influenza Nel caso Italia si sta giocando una partita Trump-Merkel

Irlanda - Sfida sull'aborto. Exit poll : vince la legalizzazione : All'origine del provvedimento c'era stato il caso, rimbalzato sui media di tutto il mondo, di una donna di origine indiana incinta, la dentista Savita Halappanavar, morta per setticemia dopo che le ...

Irlanda - Sfida sull'aborto. Oggi il referendum che divide il Paese : All'origine del provvedimento c'era stato il caso, rimbalzato sui media di tutto il mondo, di una donna di origine indiana incinta, la dentista Savita Halappanavar, morta per setticemia dopo che le ...

Noi e l'Europa/ Affidabilità - poi la Sfida sulle regole : Sostiene l'onorevole Luigi Di Maio che 'lo spread non è indicativo della felicità degli italiani' e che altro non è che un 'gioco dell'establishment spaventato da questo governo perché sperava che ...

Calcio - scontro in Lega tra Bari e Cittadella sulla Sfida play off 'Prima si decida su penalizzazione' : Dura reazione del Bari alla richiesta del Cittadella di rinviare la sfida dei play off della serie B contro la squadra pugliese, in attesa dell'esito del deferimento a cui è sottoposto il club del ...

Internazionali d'Italia Roma 2018 : Halep-Sharapova - che Sfida in semifinale! La sorpresa Kontaveit sulla strada di Svitolina : I segnali c'erano tutti, perché la numero 26 del mondo è protagonista da diverse settimane , semifinale a Stoccarda e terzo turno a Madrid, . Soprattutto, Anett ha avuto un cammino impressionante, ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Halep-Sharapova - che Sfida in semifinale! La sorpresa Kontaveit sulla strada di Svitolina : Sabato di fuoco al Foro Italico. Agli Internazionali d’Italia è giunto il momento delle semifinali del torneo femminile. Quattro ragazze sono pronte a sfidarsi sul campo Centrale di Roma. L’attesa è sicuramente tanta per la seconda delle due sfide in programma, quella che vedrà di fronte Simona Halep e Maria Sharapova. Da un lato la numero 1 del mondo, dall’altro la numero 60, ma con un curriculum e un’aura ben più ...

Internazionali - Fognini Sfida Nadal sulla terra rossa di Roma : Di contro Rafa cerca il settimo successo di sempre a Roma, cosa che gli permetterebbe, tra l'altro, di tornare numero uno al mondo Atp. sulla terra il maiorchino quest'anno ha perso una sola partita ...

Il centro Europeo sulla Intelligenza Artificiale : una Sfida e un'opportunità : È di questi giorni la notizia che alcuni fra i più importanti scienziati nel campo delle scienze e tecnologie dell'informazione hanno messo a punto una proposta per costituire un centro di Ricerca ...

Milano - Trenord - Sfida sulla qualità dei treni tra i politici pendolari : «Puntuali»«Disastrosi» : Il servizio ferroviario regionale è su standard accettabili in fatto di puntualità, pulizia e sicurezza? La proposta-provocazione del Corriere , lanciata nel fondo di ieri , in sintesi: «Cari politici ...

Sempre battuti sulla pista dei veleni : Vettel e Hamilton Sfidano il tabù : Eppure nel mondo c'è un posto che finora ha Sempre respinto Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, un triangolo delle Bermuda motoristico nel quale i loro weekend si sono puntualmente inabissati, un ...

Jaguar Land Rover - il brand britannico come James Bond : pronta la Sfida sulle Alpi Austriache : Nell'installazione saranno disponibili display interattivi dedicati ai contenuti tecnici Jaguar Land Rover, presenti accanto ai modelli Land Rover Defender e Range Rover Sport SVR impiegati nel film ...

Startup : l'equity crowdfunding italiano cresce. Ma adesso la vera Sfida è sulle Pmi : Negli ultimi mesi, l'Italia si è abituata a vedere il segno meno davanti ai dati sugli investimenti in Startup. Il 2018 si è però aperto in un'altra direzione, almeno per l'equity crowdfunding. I ...

Chi sta vincendo la Sfida Cina-Stati Uniti sulle startup? Basta contare gli «unicorni» : In Cina le startup valutate più di un miliardo di dollari nascono con lo stesso ritmo degli Stati Uniti, attingendo a fondi di giganti di Internet come Alibaba, Tencent e oltre mille imprese nazionali, società di capitali che hanno mosso miliardi di dollari l'anno negli ultimi anni....

Siria - la Sfida adesso è sulle basi italiane : Genova - Si aggrava la crisi Siriana, in una escalation di toni tra Usa e Russia . Il presidente americano Trump scrive un tweet in cui avvisa la Russia: preparatevi ai missili. Mosca reagisce ...