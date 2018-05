Serie C playoff | ecco i risultati delle gare di andata del secondo turno

Serie C - playoff : pari Catania e Viterbese - vince il Cosenza : Cosenza - Stasera sono andate in scena le quattro partite valide per l'andata del 2° turno della fase nazionale dei playoff di Serie C . La Viterbese riprende il Sudtirol e impatta con il punteggio ...

Risultati playoff Serie C / Diretta gol live score : i risultati finali (andata quarti) : risultati playoff Serie C, Diretta gol live score delle partite d'andata dei quarti, oggi 30 maggio. Entrano in scena anche le tre seconde dei gironi.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:45:00 GMT)

Basket - playoff Serie A : Milano in finale al termine di una “battaglia” contro Brescia : Milano e Brescia si sono affrontate oggi in gara-4 di semifinale dei playoff del campionato italiano: incontro fantastico deciso solo nel finale in favore dell’Olimpia Che battaglia tra Milano e Brescia! Gara-4 di semifinale playoff è stata davvero molto bella e combattuta, con la Germani che, sotto 2-1 nella Serie, le ha provate tutte per non cadere sotto i colpi dell’Olimpia. Vitali e soci hanno lottato sino all’ultimo ...

Risultati playoff Serie C - il Catania si salva : il Cosenza all’ultimo respiro [FOTO] : 1/19 Stefanon Nicoli/LaPresse ...

Turtle Beach annuncia la partnership con EA Sports per i Playoff della FIFA 18 Global Series ad Amsterdam : Turtle Beach rafforza la sua posizione di leadership nel settore dell'audio in campo gaming e esport grazie alla partership con EA Sports. Accordo che vede Turtle Beach come fornitore ufficiale delle cuffie da gioco della EA Sports FIFA 18 Global Series. Grazie a questa nuova collaborazione, la compagnia californiana continua nella sua costante crescita nel settore del gaming competitivo.La EA Sports FIFA 18 Global Series è un ecosistema Globale ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento va sul 2-1. Super ultimo quarto e Venezia è ko : Con un ultimo quarto ai limiti della perfezione la Dolomiti Energia Trento si porta sul 2-1 nella Serie di semifinale contro la Reyer Venezia. Davanti al proprio pubblico la squadra di coach Buscaglia si impone 81-63 e giovedì avrà la possibilità di qualificarsi alla Finale Scudetto per la seconda volta consecutiva. Grande prestazione di Dominique Sutton, miglior marcatore della serata con 18 punti. In doppia cifra ci vanno anche Shields (16), ...

Probabili Formazioni Cosenza-Sambenedettese - quarti di finale Playoff Serie C - 30-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Cosenza-Sambenedettese, quarti di finale Playoff Serie C, 30 Maggio 2018. Due Formazioni che arriva a questa sfida con percorsi differenti. La formazione del Cosenza ha dovuto superare ben tre turni di qualificazione. Nel primo ha avuto la meglio della Sicula Leonzio, nel secondo la Casertana e nell’ultimo turno ha avuto la meglio del più quotato Trapani. Contro la formazione siciliana è riuscita a vincere ...

Playoff basket - Gara-3 : Milano batte Brescia 74-80 e si porta sul 2-1 nella Serie : Gara 3 di una serie in parità è quella fondamentale per guadagnare il match point per la finale e Milano con il 74-80 finale si porta sul 2-1 ad una sola vittoria per la serie finale. Brescia comincia ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Goudelock show nel finale e Milano va sul 2-1 contro Brescia : Grazie ad un ottimo finale e soprattutto ad uno straordinario Andrew Goudelock, l’Olimpia Milano si riprende il fattore campo nella semifinale Playoff contro la Germani Brescia. La squadra di Simone Pianigiani si impone 80-74 e si porta sul 2-1 e fra due giorni avrà già il primo match point per qualificarsi alla finale sempre in casa dei Bresciani. E’ proprio l’ex Los Angeles Lakers il grande protagonista del successo milanese. ...