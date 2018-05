Serie A | Zenga | «L' errore di Tagliavento contro il Crotone più grave del gol annullato a

Cagliari-Atalanta 1-0 - Ceppitelli fa esplodere la Sardegna Arena - rossoblù salvi. Napoli-Crotone 2-1 - Zenga dice addio alla Serie A : Finisce 1-0 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Atalanta. Decide il gol di Ceppitelli al minuto 87′ su perfetto colpo di testa da angolo battuto da Cossu. L’Atalanta sciupa l’occasione del pareggio con Caldara in pieno recupero su calcio di rigore. Il difensore atalantino manda alle stelle la sua conclusione. Baratro Crotone. Gli […] L'articolo Cagliari-Atalanta 1-0, Ceppitelli fa esplodere la Sardegna Arena, ...

Probabili formazioni / Napoli Crotone : Zenga - dubbi in mezzo. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Crotone: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Incertezza per Sarri, che vuole vincere ma potrebbe spazio alle seconde linee(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 13:17:00 GMT)

Serie A Crotone - Zenga : «Guardo i numeri - meritiamo la salvezza» : Crotone - A due partite dalla fine, il suo Crotone non è ancora salvo, ma Walter Zenga in conferenza stampa appare sicuro di sè: "In città sono ottimisti perchè sanno che il Crotone nel girone di ...

Serie A Crotone - Zenga : «Il gol finale serve per gli scontri diretti» : VERONA - Walter Zenga riavvolge il film di Chievo-Crotone : " Noi siamo andati in vantaggio - dice a Sky Sport - ma il gol è stato annullato per fuorigioco, poi andiamo in svantaggio sulla primissima occasione del Chievo, subito dopo ci sono stati due salvataggi sulla linea. Nel secondo tempo abbiamo ...

Serie A Crotone - Zenga : «Abbiamo dato una spallata al campionato» : Crotone - "Per noi era importante, in questa gara serviva la nostra prestazione. E penso che l'abbiamo fatta, i tre punti sono meritati" . Così, ai microfoni di Sky, il tecnico del Crotone Walter ...

Serie A Crotone - Zenga : «Intensi e furbi contro il Sassuolo» : Crotone - "C'è da fare la prestazione a tutti i costi, perchè quando fai la prestazione le cose vengono da sè, va tutto per il meglio. Affrontiamo una squadra, il Sassuolo, che viene da otto risultati ...

Serie A - Zenga : «Felice per Crotone. Gol Faraoni? Ci vuole follia...» : UDINE - Il Crotone vince lo scontro salvezza contro l'Udinese e si avvicina alla salvezza. Walter Zenga è soddisfatto: "Sono felice per i ragazzi, devo ringraziarli - spiega l'allenatore a Sky Sport - Hanno fatto una partita sopra le righe. Non era facile vincere a Udine anche se loro venivano da 10 sconfitte consecutive. E il fatto che sono stati in partita nonostante il gol di svantaggio ...

Serie A Crotone - Zenga : «Udinese - dovrai essere brava per batterci» : Crotone - "Noi abbiamo le carte per mettere in difficoltà l' Udinese e sono convinto che loro dovranno essere davvero bravi per poter battere il Crotone " . E' un Walter Zenga spavaldo quello che ...

Serie A Crotone - Zenga : «Impossibile non soffrire contro la Juventus» : Crotone - "Era comunque impensabile non soffrire la qualità dei bianconeri. E' una squadra organizzata benissimo. Noi dobbiamo giocare in questo modo, visto che la giocheremo fino alla fine con questa ...

Serie A Crotone - Zenga : «Buffon? Io al suo posto avrei fatto peggio...» : TORINO - "Sarà una partita difficile. La Juventus dà tre gol a tutti e ultimamente è in grande salute" . Il tecnico del Crotone , Zenga , si prepara al prossimo impegno di campionato, contro i ...

Serie A Crotone - Zenga : «Sul gol del Genoa c'era un fallo» : GENOVA - Walter Zenga ha commentato con amarezza la sconfitta subita in casa del Genoa. Il tecnico del Crotone riconosce alcuni limiti dei suoi nel post gara: "In area di rigore ci siamo arrivati, le ...

Serie A Crotone - Zenga : «Ci è mancato solo il gol» : GENOVA - Il Crotone ha perso 1-0 l'importante scontro salvezza in casa del Genoa. A fine gara ecco le parole del tecnico dei calabresi Walter Zenga : "In area di rigore ci siamo arrivati, le occasioni ...

Serie A Crotone - Zenga : «Genoa? Con Ballardini ha trovato solidità» : Crotone - "Affrontiamo un Genoa che gioca molto bene, si sa difendere bene, ha subito pochissimi gol soprattutto a Marassi. Da quando è arrivato Ballardini ha solidità, è una squadra pragmatica. Hanno ...

