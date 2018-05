Serie A | nel biennio 2016-2017 i ricavi delle società sfiorano i 3 miliardi

Boom plusvalenze in Serie A : nel 16/17 ricavi a 2 - 9 miliardi e conti vicini al pareggio : La stagione 2016-2017 sarà ricordata nella storia della Serie A come quella del grande ritorno delle plusvalenza L'articolo Boom plusvalenze in Serie A: nel 16/17 ricavi a 2,9 miliardi e conti vicini al pareggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chambers : Uma Thurman nel cast della Serie Tv firmata Netflix : Chambers potrà contare su una presenza stellare per quanto riguarda il suo cast. La nuova serie Tv Netflix ha scritturato infatti Uma Thurman come una delle protagoniste. Il drama supernatural potrà contare quindi sulla partecipazione in primo piano dell’eroina di Kill Bill. Chambers è creato da Leah Rachel e la sua trama ruoterà attorno ad un contenuto di mistero e survivor. Chambers, Netflix scrittura Uma Thurman Leah Rachel e Akela ...

DIRETTA / Trento Venezia (risultato live 81-63) streaming video e tv : Trento si porta in vantaggio nella Serie : DIRETTA Trento Venezia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 della semifinale dei playoff di basket (oggi martedì 29 maggio)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:32:00 GMT)

Real Madrid pronto per la campagna acquisti : Serie A nel mirino? : Dopo aver incamerato la tredicesima coppa dalle grandi orecchie, è tempo per il Real Madrid di occuparsi della programmazione per la prossima stagione, con un occhio di riguardo nei confronti di ...

Playoff basket - Gara-3 : Milano batte Brescia 74-80 e si porta sul 2-1 nella Serie : Gara 3 di una serie in parità è quella fondamentale per guadagnare il match point per la finale e Milano con il 74-80 finale si porta sul 2-1 ad una sola vittoria per la serie finale. Brescia comincia ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Goudelock show nel finale e Milano va sul 2-1 contro Brescia : Grazie ad un ottimo finale e soprattutto ad uno straordinario Andrew Goudelock, l’Olimpia Milano si riprende il fattore campo nella semifinale Playoff contro la Germani Brescia. La squadra di Simone Pianigiani si impone 80-74 e si porta sul 2-1 e fra due giorni avrà già il primo match point per qualificarsi alla finale sempre in casa dei Bresciani. E’ proprio l’ex Los Angeles Lakers il grande protagonista del successo milanese. ...

Serie A : Percassi - Antonello - Fassone e Campoccia consiglieri di Lega : Durante l’assemblea della Lega di Serie A in corso a Milano i club hanno eletto anche i quattro consiglieri di Lega che, a quanto si apprende, sono il presidente dell’Atalanta Percassi, l’ad dell’Inter Antonello, l’ad del Milan Fassone e il vice presidente dell’Udinese Campoccia. (AdnKronos) L'articolo Serie A: Percassi, Antonello, Fassone e Campoccia consiglieri di Lega sembra essere il primo su CalcioWeb.

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : il Cologne resta nella massima categoria! : Si è chiusa ufficialmente quest’oggi la stagione della Serie A di Pallamano maschile, con il concentramento del quarto turno di play-out di Borgo San Lorenzo che ha premiato il Cologne, capace di sconfiggere Oriago Padova e Fondi, conquistando l’accesso al girone unico. Ecco dunque i tabellini delle tre sfide: venerdì 25 maggio 2018 h 20:00 | Cologne – Oriago-Padova 27-23 (p.t. 12-11) Cologne: Mercandelli, Foglia 2, Metelli 1, ...

LUCIA EVANS - CHI È?/ Denunciò Harvey Weinstein di violenza sessuale : di recente nel cast della Serie Fair City : LUCIA EVANS, chi è l'ex attrice che Denunciò Harvey Weinstein di violenza sessuale e che oggi potrebbe farlo incriminare dopo essersi consegnato alla giustizia.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 22:05:00 GMT)

Il Bari è stato penalizzato di 2 punti nella classifica di Serie B per irregolarità amministrative : La Sezione disciplinare del Tribunale Federale ha disposto 2 punti di penalizzazione nella classifica di Serie B per il Bari. La penalizzazione è arrivata in seguito ai ritardi riscontrati nei pagamenti dell’IRPEF e dei contributi INPS relativi ai mesi di The post Il Bari è stato penalizzato di 2 punti nella classifica di Serie B per irregolarità amministrative appeared first on Il Post.

Playoff NBA - capolavoro Houston : 3-2 nella Serie ed ora Golden State trema - ma si fa male Paul [VIDEO] : Golden State Warriors sconfitti in casa dei Rockets al termine di una vera e propria battaglia, adesso si fa dura per Curry e compagni: 3-2 Houston nella serie Gli Houston Rockets passano a condurre la serie di finale di Conference ad Ovest, vincendo nella notte 98-94 contro Golden State. Una gara ad altissima tensione, nella quale Harden e soci hanno per larghi tratti sofferto il gioco degli Warriors, ma hanno avuto la forza di reagire ...

“Cosa ha detto?”. La sorprendente gaffe in diretta tv. Nello studio di Sky Tg24 si parla di cose Serie ma - quando il cronista dice la sua - succede l’impensabile. E tutti ridono : Non è la prima volta che in diretta televisiva si dica una parola per un’altra. Un lapsus a volte, il più delle volte una vera e propria gaffe. Molteplici i casi riscontrabili solo nell’ultimo anno. L’ultima, ma solo in ordine ti tempo, questa mattina su Sky. Erano circa le 10,45 e su Sky TG 24 andava in onda un interessante approfondimento politico riguardante la recente nomina di Conte come Presidente del consiglio. Incalzato dalla ...

Spettatori in calo per la Serie A in tv : ascolti giù del 3% nel 2017/18 : Calano gli ascolti tv in Serie A: dati in contrazione rispetto alle stagioni 2015/16 e 2016/17. L'articolo Spettatori in calo per la Serie A in tv: ascolti giù del 3% nel 2017/18 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.