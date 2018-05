Sergio Mattarella | il clamoroso errore su Paolo Savona | ' Un veto politico dietro il suo

La Meloni in aiuto di Sergio Mattarella Torna l'ipotesi governo Lega-M5s : L’offerta della Meloni giunge a poche ore di distanza dall’ennesima doppia giravolta di Di Maio che, preso atto del fatto che Salvini non lo avrebbe seguito, non solo ha ritirato i bellicosi propositi di impeachment con annessa protesta popolare Segui su affaritaliani.it

Sergio Mattarella - il 'golpetto' in extremis : ha ricontattato Paolo Gentiloni : ... l'Italia sarebbe rimasta letteralmente scoperta nei prossimi mesi, in balìa della speculazione finanziaria che il Colle credeva di aver scongiurato dicendo no a Paolo Savona all'Economia.

Carlo Cottarelli da Sergio Mattarella per un incontro informale : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli, secondo quanto si apprende, è al momento al Quirinale per un incontro informale con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Sergio Mattarella - notte di panico e retroscena : il suggerimento a Carlo Cottarelli - cosa deve 'supplicare : Dopo tre giorni di caos, Sergio Mattarella si sarebbe reso conto del suo drammatico errore. Il no al governo di Lega e M5s, anziché 'salvare i risparmiatori italiani' ha gettato il Paese sull'orlo di ...

Giorgia Meloni - clamoroso appello a Sergio Mattarella : 'Noi siamo pronti - governo Lega-M5s' : Però l'Italia è sotto attacco e l'Italia non può permettersi in questo momento né un governo che vada in Aula prendendo forse 20 voti per farci ridere dietro dal mondo; né di tornare a votare il 29 ...

Sergio Mattarella - ecco perché vuole far saltare anche il governo Cottarelli : La versione ufficiale del Quirinale è che Carlo Cottarelli abbia voluto prendersi ancora del tempo per mettere a punto la lista dei ministri del suo governo. Ma nè il premier incaricato nè il capo ...

Sergio Mattarella - Carlo Cottarelli e l'indiscrezione : il clamoroso 'tradimento dei ministri' : L'ultimo in ordine di tempo è Guido Tabellini all'Economia. I ministri eccellenti del governo di Carlo Cottarelli non ci sono ancora, di nomi ne girano parecchi , da Paola Severino a Raffaele Cantone , da Alessandro Pajno a Francesco Paolo Tronca , ...

Giorgia Meloni : "Raccolta firma per le dimissioni di Sergio Mattarella e per introdurre il presidenzialismo" : "Da oggi Fratelli d'Italia inizia a raccogliere, con banchetti in tutta Italia e con una petizione online, le firme per chiedere le dimissioni del Presidente Mattarella e per introdurre il presidenzialismo perché l'elezione diretta del Capo dello Stato è la più grande riforma che possiamo fare". Lo ha annunciato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Imperia nel corso di un incontro per le elezioni ...

Giorgia Meloni umilia Sergio Mattarella : 'Lo spread vola oltre 300 punti. Chiamerà Otto von Bismarck?' : Chiamato da Sergio Mattarella per evitare ripercussioni finanziarie e, soprattutto, per evitare il governo M5s-Lega con Paolo Savona all'Economia, sembra aver terrorizzato i mercati. Lo spread vola ...

Sergio Mattarella - Paolo Becchi : 'Perché il suo è un colpo di Stato' : Contro le mosse con cui Sergio Mattarella ha fatto tramontare il governo Lega-M5s , per poi dar vita all'esecutivo nato morto di Carlo Cottarelli , si schiera senza indugi Paolo Becchi , ideologo ...

Denis Verdini - perché Sergio Mattarella va ringraziato : cosa succederà alle prossime elezioni : La crisi che sta attraversando l'Italia avrebbe anche un lato comico, ricorda Denis Verdini sul Tempo , se non ci fosse da essere preoccupati davvero. A far ridere è ovviamente la proposta di ...

Alessandro Di Battista - il padre Vittorio indagato per minacce a Sergio Mattarella : ... il padre del grillino Alessandro Di Battista , che nel recente passato si è distinto per una serie di violenti deliri contro la vittima politica di turno. Il nome di Dibba senior è infatti iscritto ...

Sergio Mattarella non è un eversore ma un fedele servitore dello Stato : Il Presidente della Repubblica è Stato il garante della costituzione, non un eversore ma un fedele servitore dello Stato, dovremmo farcene una ragione e accettare che ha agito all'interno delle sue prerogative presidenziali.Continua a leggere

La risposta di Paolo Savona al presidente della Repubblica Sergio Mattarella : L’Italia è nel caos e lo scontro è ancora durissimo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha posto il veto sul nome di Paolo Savona e quindi il premier incaricato Conte (espresso dalla maggioranza 5 stelle-Lega) ha rimesso il suo mandato. Dopo molte ore di silenzio, però, Savona ha deciso di parlare per dire la sua e per rispondere direttamente al presidente con parole durissime. “Ho subito un grave torto dalla ...