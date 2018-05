Serena Williams in campo con “il costume da Black Panther” | “Vorrei che ispirasse le

Serena Williams - la Black Panther paladina delle neomamme : Roma, 30 mag. , askanews, Serena Williams paladina delle neo-mamme che vogliono rientrare al lavoro a dispetto dei naturali problemi di gravidanza. Lei che, a 36 anni, si rimette in gioco contro le ...

?Serena Williams con la tuta da Catwoman al Roland Garros : «Per tutte le mamme» : Di nuovo al Roland Garros, dopo un anno e mezzo di assenza, la gravidanza e i primi difficili mesi da mamma: Serena Williams è tornata e lo ha fatto con una tutina niente male, che ricorda...

La tuta total black di Serena Williams è un messaggio di speranza per tutte le mamme : "Per tutte le mamme che hanno avuto un post gravidanza difficile, eccomi qui. Se lo posso farlo io, potete fare anche voi!", ecco il messaggio lanciato da Serena Williams su Instagram, reduce dal superamento del primo turno di un torneo del grande Slam, a un anno e mezzo dall'ultima vittoria.Catsuit anyone? For all the moms out there who had a tough recovery from pregnancy—here you go. If I can do it, so can you. Love you all!!Un post ...

Roland Garros 2018 - i risultati del tabellone femminile. Serena Williams torna alla vittoria - Maria Sharapova soffre ma passa : L’attesa nella terza giornata del Roland Garros era tutta per il ritorno in campo di Serena Williams. Con un completo total black, a dispetto del sole di Parigi, l’ex numero 1 del mondo è tornata a vincere una partita sulla terra dopo due anni, ovvero da quando perse la finale due anni fa contro Garbiñe Muguruza. L’americana ha battuto la ceca Krystina Pliskova in due set, 7-6(4) 6-4. Non è stata una Williams brillante ...

Roland Garros 2018 - John McEnroe : “Nadal è il grande favorito. Al femminile torneo aperto e Serena Williams può vincere” : Il Roland Garros 2018 sta entrando nel vivo e la caccia al secondo grande Slam della stagione è iniziata. Chi conosce bene questi tornei è John McEnroe, uno dei miti del tennis che ha conquistato in carriera sette Slam in singolo. Tra questi manca proprio il Roland Garros, in cui arrivò in finale nel 1984, ma fu sconfitto da Ivan Lendl dopo quattro ore di gioco (3-6 2-6 6-4 7-5 7-5). Ora il 59enne statunitense sta vivendo un’esperienza da ...

Roland Garros 2018 : esordio per Fabio Fognini nel giorno del ritorno di Serena Williams : Terza giornata al Roland Garros 2018 e si completano i match di primo turno nel tabellone maschile e femminile. Sarà un martedì importante per i colori azzurri perchè è il giorno dell’esordio nello Slam parigino di Fabio Fognini, che se la vedrà con lo spagnolo Pablo Andujar. C’è grande attesa in casa Italia per il ligure, che è reduce da ottimi risultati sulla terra rossa (semifinale a Ginevra e quarti a Roma) e si presenta a questo ...

