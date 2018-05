SEREGNO | UCCIDE MOGLIE A COLTELLATE DAVANTI A FIGLIO DI 5 ANNI Ultime notizie

SEREGNO - uccide la moglie a coltellate davanti al figlio di 5 anni. Poi si consegna ai carabinieri : Ha accoltellato la moglie davanti al figlio di 5 anni, poi si è presentato dai carabinieri per confessare l’omicidio. I due, che non vivevano più insieme da circa due mesi, erano in auto a Seregno, in Brianza, quando – forse al culmine di un litigio – l’uomo ha estratto l’arma uccidendo la donna, una 34enne albanese, che è morta al San Gerardo di Monza. Il marito – un marocchino di 35 anni – avrebbe ...