Seregno | uccide la moglie a coltellate davanti al figlio di 5 anni Poi si consegna ai

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ha accoltellato laaldi 5, poi si è presentato dai carabinieri per confessare l’omicidio. I due, che non vivevano più insieme da circa due mesi, erano in auto a, in Brianza, quando – forse al culmine di un litigio – l’uomo ha estratto l’armando la donna, una 34enne albanese, che è morta al San Gerardo di Monza. Il marito – un marocchino di 35– avrebbe lasciato ilin auto con la mamma agonizzante, fuggendo a piedi per poi andare in caserma. La vittima era stata soccorsa all’interno della sua automobile, parcheggiata in via Romagnosi, e immediatamente portata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime a causa dellesferrate dal marito: il decesso è avvenuto subito l’arrivo al pronto soccorso della struttura ospedialiera monzese. L'articolo ...