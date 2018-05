Senza euro non saremmo liberi e sovrani | solo più poveri

Spread cala a 262 - le Borse recuperano Italiani Senza l’euro? Che succederebbe : Rimbalzo dei listini dopo le vendite di martedì. Respiro per le banche. Scende il rendimento dei decennali italiani, che ieri ha terminato al 3,33%, e ora scambia al 3,17%, dopo un’apertura al 3,18%

“1500 euro al mese - tempo indeterminato”. Ma tutti rifiutano. Sì - in Italia. E il motivo lascia Senza parole : Lo spread sopra 300. La crisi politica. E un’Italia che in dieci anni ha visto raddoppiare il numero di famiglie in difficoltà. Il lavoro come obiettivo del prossimo governo, che sia tecnico e a maggioranza M5s e Lega, da portare a termine il primo possibile. Epperò, insieme alla carenza fisiologica di impiego che attanaglia ormai il Paese da anni ecco che spunta un’altra variabile. Ciò quelli che il lavoro lo vorrebbero ma sperano di non ...

Governo - Senza Savona ministro possiamo stare tranquilli sulla tenuta dell’euro? : Per iniziare è molto importante chiarire la figura e le posizioni dell’ormai ex ministro designato da M5S e Lega. Paolo Savona oggi viene considerato un uomo anti-establishment e anti-europeista, in realtà dopo aver compiuto studi di ricerca al MIT di Boston con Franco Modigliani (Premio Nobel per l’economia) inizia la sua carriera in Banca d’Italia nel 1961 dove raggiungerà il grado di direttore. Successivamente a Banca d’Italia è stato ...

DIRETTA/ Portogallo Tunisia (risultato finale 2-2) streaming video : Senza Cr7 pari per i campioni d'Europa : DIRETTA Portogallo Tunisia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole a Braga (oggi 28 maggio)(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 22:28:00 GMT)

Boccia : 'Senza euro sarebbe la fine dell'Italia' : Secondo Boccia, 'serve un'economia forte e una politica forte, serve avere chiaro che abbiamo bisogno di un governo che sia, abbiamo già chiarito, a vocazione europeista'. Questo, a suo avviso, 'non ...

Milan - resta il fascino. De Pay e Fellaini anche Senza Europa : Memphis Depay e Marouane Fellaini non vanno dallo stesso parrucchiere, però hanno gli stessi gusti, come racconta Luca Bianchin sulla Gazzetta in edicola oggi. Entrambi negli ultimi giorni hanno fatto ...

ARRIVA COTTARELLI/ Voto sull'euro - il piano di Salvini Senza Di Maio e Berlusconi : Mattarella ha detto no a Savona. Carlo COTTARELLI è il cireneo che guiderà il paese al Voto, che sarà sull'euro. M5s parla di impeachment, Salvini no. Due strategie diverse. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:02:00 GMT)DALLA CINA/ Lettera a Mattarella: "se bocci Savona fai vincere Salvini", di Lao XiFINE DELL'EURO/ E Italia a pezzi: a qualcuno può anche far comodo…, di P. Annoni

Spie sui bus - 150 euro a chi segnala quelli Senza biglietto e le scorrettezze degli autisti : La trovata della società per il trasporto pubblico locale dell’Alto Adige: concorso a premi per cinquanta posti da osservatori sui mezzi pubblici: dovranno segnalare anomalie tra passeggeri e astisti delle corse in cambio di un buono spesa da 150 euro.Continua a leggere

Calciomercato Milan - Senza Europa possibile esodo : Chi resterebbe allora? La Gazzetta dello Sport suggerisce i nomi di Conti, pronto a tornare in campo dopo un anno fermo ai box per infortunio, Kessie, che ha creato un fortissimo legame con maglia e ...

Canottaggio - Europei junior Gravelines 2018 : otto medaglie per l’Italia - due Senza maschile agli YOG : Ottimo bilancio per l’Italia agli Europei junior di Canottaggio: sono arrivate otto medaglie dai 13 equipaggi impegnati, che valgono agli azzurrini il secondo posto complessivo nel medagliere finale. Due ori, cinque argenti ed un bronzo per l’Italia, che qualifica anche il due senza maschile agli YOG di Buenos Aires (ai quali era già qualificato il due senza femminile). Dal comparto maschile arrivano cinque medaglie: oro per il ...

Ucciso dal freddo mentre inseguiva l’Europa. Il disgelo restituisce un migrante Senza nome : Con i jeans, una felpa e una giacchetta leggera. Con le scarpe sbagliate e le suole sottili: neppure impermeabili. Un cacciatore l’ha notato ieri mattina presto, a quota 1.540 metri di altitudine. Il ragazzo era rannicchiato dietro una piccola conca, sul sentiero dell’orrido del Frejus. Due chilometri da Bardonecchia, cinque dal confine francese. S...

