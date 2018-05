SECONDA EDIZIONE DEL LIBRO BIANCO SULLA COMUNICAZIONE DIGITALE

In arrivo la SECONDA EDIZIONE di Milano PhotoWeek : ... dal racconto diretto dei grandi fotografi ai reportage di guerra, dalle immagini del mondo all'arte contemporanea e all'attività dei giovani. Inoltre Palazzo Reale ospita quattro mostre promosse e ...

Grande pubblico per la SECONDA EDIZIONE della Tattoo Mine Convention - svoltasi alla Grande Miniera di Serbariu. : La manifestazione, impreziosita dalla presenza di live show e spettacoli, ha raggiunto il suo culMine domenica sera con il concerto del noto rapper underground Noyz Narcos. Scarica l'articolo in ...

Monte Rinaldo. Cumateatro conquista tutti : grande successo per il festival teatrale delle scuole. E già si pensa a una SECONDA edizione : La passeggiata ha condotto i partecipanti all'area archeologica, dove hanno potuto assistere agli spettacoli teatrali in programma per il pomeriggio. Alle 15:00, gli allievi di Proscenioteatro Lab ...

Grande successo per la SECONDA EDIZIONE di Sementi Festival : oltre un migliaio di spettatori : Grande successo di pubblico per la seconda edizione di Sementi Festival: la suggestiva cornice di Corinaldo, in provincia di Ancona, è stata visitata da più di un migliaio di spettatori, che nei due giorni di manifestazione – e nellanteprima del venerdì sera – hanno assistito a conferenze, incontri, concerti, tavole rotonde e tanto altro. “Siamo molto soddisfatti– commenta Matteo Principi, sindaco di Corinaldo ...

Ciclismo - al via l’Eroica di Montalcino : tutto pronto per la SECONDA edizione : L’Eroica di Montalcino 2018 vi aspetta da domani a domenica per regalare una serie infinita di splendide emozioni, non solo a pedali Da domani, venerdì 25 maggio, a domenica 27 i collezionisti di belle emozioni ed amanti del Ciclismo eroico saranno a Montalcino, per la seconda edizione di Eroica Montalcino che vedrà al via ciclisti da ventisei diversi Paesi, di quattro continenti. Già dopo la prima edizione, dunque, Montalcino suscita un ...

Milano Arch Week nella SECONDA EDIZIONE “Urbania - uno sguardo sul futuro delle città” : La seconda edizione milanese di Arch Week è in corso dal 23 maggio e terminerà domenica 27 proponendo un programma vario e dalle molte iniziative. Dal titolo “Urbania, uno sguardo sul futuro delle città” è chiaro che la tematica prescelta, e voluta dal direttore artistico Stefano Boeri, verte sull’Architettura in città. Così come il titolo del programma stesso, “About a City. Places, ideas and rights for 2030 citizens”, lo sottolinea ...

All'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo la SECONDA EDIZIONE del "Migranti Film Festival" : ... quattro cucine di comunità migranti provenienti da diverse nazioni che ogni giorno propongono piatti della loro tradizione, spettacoli teatrali, animazioni per bambini e ragazzi, mostre interattive ...

I edizione 'Festival della Scienza' : SECONDA giornata all'insegna dell'incontro tra cultura umanistica e scientifica : ... Giuseppe Del Grosso, ha voluto salutare i ragazzi, i loro docenti ed accompagnatori al termine della due giorni, spiegando brevemente i contenuti del progetto "Festival della Scienza" che sarà senz'...

Torre del Greco - Vesuvio Mountainbike Race - la SECONDA edizione. Omaggio alla Villa delle Ginestre : Un'opportunità di valorizzare lo sport in un parco famoso in tutto il mondo, aperto a queste iniziative grazie all'impegno del Presidente Casillo, e di incrementare lo sviluppo turistico con l'...

Il castello delle cerimonie 2 - iniziano le riprese della SECONDA edizione : Indietro 17 maggio 2018 2018-05-17T11:32:04+00:00 ROMA – Si accendono i riflettori di Real Time sul castello più chiacchierato d’Italia. Dopo il successo della prima edizione, torna Il castello delle cerimonie 2. Ad accogliere gli ospiti e soprattutto le loro richieste ci saranno Matteo, Donna Imma, Ferdinando e Davide. Ultimi ma non ultimi, i neomelodici napoletani. La […] L'articolo Il castello delle cerimonie 2, iniziano le riprese ...

Mad for Science : Il liceo Augusto Monti di Asti vince la SECONDA EDIZIONE del concorso Mad for Science : ... AT, , il liceo Giuseppe Peano di Torino , TO, e il liceo Salesiano San Lorenzo di Novara , NO, , si è svolta questa mattina alla presenza di autorità, rappresentanti del mondo delle imprese e da una ...

"Italian Portablist Battle" - al via la SECONDA EDIZIONE del contest dedicato allo scratch su giradis - InfoOggi.it : Finalmente anche in Italia un format dedicato allo scratch, una tipologia di competizione che già da molti anni appassiona il pubblico di tutto il mondo. Le tecniche utilizzate, le coreografie nei ...

Versilia Yachting Rendez-Vous - il successo della SECONDA edizione : Si è conclusa lo scorso 13 maggio la seconda edizione di Versilia Yachting Rendez-Vous, l’appuntamento dedicato alla nautica dell’alto di gamma. LEGGI ANCHENautica italiana, vendite a gonfie vele La manifestazione, ideata da Nautica Italiana e organizzata da Fiera Milano in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, con il sostegno e il supporto di Regione Toscana e Comune di Viareggio, ha registrato ...

A Los Angeles la SECONDA EDIZIONE degli Electronic Music Awards - : Quello andato in scena lo scorso anno è stato anche il primo award show in assoluto ad essere trasmesso nel formato live streaming a 360 gradi sulla piattaforma Twitter, conferendo così alle ...