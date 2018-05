Second Life Toys | l’associazione che fa i “trapianti” ai peluche per promuovere la

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 maggio 2018) La donazione di organi, attraverso il trapianto, è qualcosa di molto delicato e non sempre facile da realizzare. Spesso, inoltre, ci sono liste di attesa lunghissime, con migliaia di persone speranzose di ricevere in tempi utili un altro organo sano che sia rene, fegato, cuore, oltre che polmone o pancreas. Per richiamare l’attenzione sulla carenza di donatori di organi, con il conseguente basso tasso di trapianti eseguiti, è stata creata l’organizzazione. Il progetto nasce in Giappone, Paese in cui è particolarmente basso il tasso di interventi chirurgici di questo tipo, solo circa 300 all’annoo un dirigente della commissione del Green Ribbon Project, che sta lavorando condel Sol Levante. “Si potrebbero salvare molte più vite umane se solo la gente fosse più consapevole e maggiormente informata”, spiega l’organizzazione nipponica. In ...