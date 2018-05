“Se il momento politico è buio | l’arte ci salverà ” Parola di Philip Glass

Sci di fondo - Marcus Hellner annuncia il ritiro. “Sento che è il momento giusto” : Marcus Hellner ha detto basta. L’atleta svedese, 32 anni, ha annunciato il proprio ritiro tramite un post su Instagram. “Sento che è il momento giusto, non ho più il 100% di abnegazione necessaria. Il fatto di non aver raccolto nulla a PyeongChang non influisce molto in questa decisione, sicuramente mi sarei aspettato un’annata migliore, ma lo sport è fatto così. Adesso rimarrò con la mia famiglia e mio figlio, poi vedremo cosa sarà ...