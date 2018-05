Se il Governo non parte il nostro Paese si ferma e perde miliardi di euro

Governo - si riparte : spread in calo a 270 | Salvini : "Al voto presto ma non a luglio" : Gli speculatori all'attacco del nostro Paese ma la crisi sembra ancora in alto mare. La palla ancora in mano al Quirinale

Governo - Salvini stoppa Di Maio : "Riapre? Non siamo al mercato" : Luigi Di Maio torna a tendere la mano a Sergio Mattarella sperando ancora in un Governo gialloverde. Ma Matteo Salvini lo gela tempo zero: 'Riaprire a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato' . ...

Governo - Giorgetti al fatto.it : “M5s-Lega? Non si poteva 3 giorni fa non vedo come si possa oggi”. “Elezioni? A settembre” : “L’ipotesi Governo M5S-Lega è difficile che maturi. Giorgetti premier? Ipotesi fantasiosa”. Giancarlo Giorgetti, intercettato da ilfattoquotidiano.it tra Camera e Senato smorza gli entusiasmi di pentastellati e leghisti. “Se non c’erano le condizioni tre giorni fa è difficile che ci siano adesso, però vediamo. Ora c’è Cottarelli che sta tentando di fare il Governo e se i voti non ce li avrà dovremo studiare un ...

Governo - Salvini chiude ai 5 Stelle : "Non siamo al mercato - al voto il prima possibile" : Salvini chiude definitivamente ad un Governo Lega-5 Stelle. Almeno per questa legislatura, stando alle parole del leader della Lega, i giochi sono chiusi. Se ne riparlerà forse tra qualche mese, ma per ora può bastare...

Matteo Salvini : "Luigi Di Maio riapre al Governo? Non siamo al mercato - al voto" : Matteo Salvini richiude a una nuova trattativa per formare un governo assieme al Movimento 5 stelle. Lo fa durante una diretta Facebook. Di Maio riapre all'ipotesi di un governo M5S-Lega tendendo la mano al Colle? riapre "A chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato - afferma Salvini -. Io ho una dignità e una serietà, abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze, ministeri per mantenere la parola data agli italiani, ci ...

Governo : Salvini - Di Maio riapre? Non siamo al mercato - al voto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Di Maio riapre all’ipotesi di un Governo M5S-Lega tendendo la mano al Colle? Riapre “a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato. io ho una dignità e una serietà, abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze, ministeri per mantenere la parola data agli italiani, ci hanno detto no, no, no. Ora spieghi Mattarella come uscirne, noi a disposizione per accompagnare il Paese al voto il prima ...

Governo - Tajani : 'Silvio in campo. Salvini capisca che non ha nulla in comune con M5S' : Noi siamo garantisti e loro no, noi siamo liberali e loro no, noi abbiamo una visione politica e loro un'altra. Chiunque si allea con M5s non e' di centrodestra. Mi auguro che Salvini capisca che il ...

Governo - Renzi : “Se passava referendum 4 dicembre - questo casino non c’era. Ora darò una mano a Pd - ma da dietro” : “Sergio Mattarella? Ha una pazienza straordinaria con questi. Se avesse avuto un po’ meno pazienza, avrebbe chiamato il 118. Io penso che neanche il mago Otelma possa prevedere quei due (Salvini e Di Maio, ndr)”. Così a Otto e Mezzo, su La7, si pronuncia il senatore Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il M5s mi ha sempre insultato dicendo “premier non eletto da nessuno” e poi hanno proposto Giuseppe Conte come ...

Di Maio : “Fateci fare il Governo e lo spread scende. Pronti a rivedere le nostre posizioni - il nemico non è il Quirinale” : “Non abbiamo preso 11 milioni di voti per favorire un governo tecnico. È solo per questo che abbiamo scritto quel contratto con la Lega. Non è stato semplice perché su tante cose non siamo d’accordo. E poi sono un cittadino del sud e non ho dimenticato quello che ha fatto la Lega. Però ci siamo ritrovati su tante cose. Il punto non è stato Savona ma tutti quelli come lui. Io non individuo il nemico nel Quirinale ma ci devono dire ...

Salvini : “Non mollo - andiamo al Governo” : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Se voi non mollate io non mollo e prima o poi al governo di questo paese di andiamo”. Così Matteo Salvini, durante un comizio elettorale a Siena, rilancia l’ipotesi di un esecutivo guidato dalla Lega ignorando però, almeno per il momento, la mano tesa di Luigi di Maio e di Giorgia Meloni sulla possibilità di un governo M5S-Lega. “C’è una maggioranza che si è formata in queste ...

Salvini : "Io non mollo - andremo al Governo fra qualche mese" : "Vi pare normale che oggi un commissario europeo, guarda caso tedesco, che come se fosse la cosa più normale del mondo va a dire: cattivoni questi italiani. Hanno votato male, ora ci pensano i ...

Salvini a Siena : "Io non mollo - andiamo al Governo" - : Il leader della Lega, in Toscana per un appuntamento elettorale in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno, è ritornato anche sul caso del commissario Oettinger: "Vi sembra normale quello ...

Di Maio : «Collaboriamo - fateci ripartire» Salvini : non mollo al Governo ci andiamo : I leader di Lega e M5S premono per tornare subito alle urne o per far ripartire la formazione di un governo gialloverde, respingendo l’idea di un governo tecnico di transizione. Di Maio: «Impeachment non è più sul tavolo»