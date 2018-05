Scoperto il ghepardo gigante dell’Argentario

romadailynews

(Di mercoledì 30 maggio 2018)il– E’ stata finalmente svelata l’identità del fossile di felino vissuto 1,5 milioni di anni fa eall’inizio del XX secolo sul monte Argentario in Toscana. Si tratta delappartenente al periodo Villafranchiano, PlioPleistocene antico, e rimasto, sin dal momento della sua morte, imprigionato nella roccia. A fare la scoperta un gruppo di fisici e paleontologi dell’Università di Perugia e dell’Università di Roma “La Sapienza”, in collaborazione con European Synchroton, ESRF, (European Synchroton Radiation Facility), che utilizzando la microtomografia a raggiX, luce di sincrotrone, ha estratto virtualmente dalla roccia il fossile del mammifero descrivendo nel dettaglio le sue caratteristiche fisiche per la prima volta. Lo studio accurato delle immagini e dei modelli 3D realizzati ha consentito agli ...