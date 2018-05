Scoperta shock in casa | donna trovata morta con un coltello conficcato in gola

Scoperta shock a Jesi : il marito apre la rimessa e trova la moglie impiccata : La drammatica scena Scoperta dal marito della donna che era andato a cercarla. La sessantenne non ha lasciato biglietti di commiato ma per gli inquirenti si tratta di suicidio. La donna infatti pare che da tempo soffrisse di depressione.Continua a leggere

Alla Scoperta di Insomnia : The Ark - un RPG dieselpunk che riecheggia BioShock e Fallout : Insonnia: The Ark di Mono Studio è un gioco di ruolo fortemente basato sulla storia, ambientato in una "metropoli spaziale colossale" la quale è "piena di segreti su una civiltà ormai scomparsa". Come forse già saprete, il titolo è in sviluppo da diversi anni, ma ora è stato comunicato il lancio entro il 2018, con il sostegno dell'editore HeroCraft.Come segnala PCGamer, il titolo sarà pieno di fazioni ostili e amichevoli, presenterà una vasta ...