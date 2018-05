Sclerosi multipla | che cos’è e come si cura

Georgette Polizzi attaccata dopo la diagnosi di Sclerosi multipla : Da quando Georgette Polizzi ha confessato sui social di essere malata di sclerosi multipla è stata inondata di affetto da parte dei fan e anche di chi, come lei, deve fare ogni giorni i conti con la malattia e ha trovato nelle sue parole un incoraggiamento a non arrendersi. Non tutti però hanno preso bene la sua forza di volontà. Come infatti rivela in un video su Instagram, la ex protagonista di Temptation Island è stata anche attaccata per ...

I criteri di qualità e le chiavi di interpretazione degli studi sulla Sclerosi multipla : In un’epoca in cui la “falsa scienza” e le “false notizie” invadono i mezzi di comunicazione e la rete, è importante che, chi è interessato ad argomenti medici e scientifici acceda direttamente alle fonti più attendibili e abbia gli elementi per interpretare le informazioni che trova. Questo è tanto più importante se chi accede alle notizie è una persona affetta da una malattia come la sclerosi multipla perché dall’acquisizione delle ...

Alleanza più forte medici-pazienti per battere Sclerosi multipla : Roma, 28 mag. (AdnKronos Salute) – Collaborazione, sinergia, network e nuovi modelli di lavoro, per una Alleanza più forte tra medici e pazienti con sclerosi multipla. Questo il messaggio degli scienziati italiani e stranieri, impegnati nei loro laboratori a trovare strade innovative per sconfiggere questa malattia autoimmune che attacca il sistema nervoso centrale. La comunità scientifica è oggi riunita a Roma per l’apertura del ...

Alleanza più forte medici-pazienti per battere Sclerosi multipla : Roma, 28 mag. (AdnKronos Salute) – Collaborazione, sinergia, network e nuovi modelli di lavoro, per una Alleanza più forte tra medici e pazienti con sclerosi multipla. Questo il messaggio degli scienziati italiani e stranieri, impegnati nei loro laboratori a trovare strade innovative per sconfiggere questa malattia autoimmune che attacca il sistema nervoso centrale. La comunità scientifica è oggi riunita a Roma per l’apertura del ...

Oltre 118mila italiani con la Sclerosi multipla : +3.400 l’anno : Sono Oltre 118 mila le persone che in Italia vivono con la sclerosi multipla. Un dato in crescita: sono infatti 3.400 le diagnosi in più ogni anno. La scoperta della malattia avviene prevalentemente tra i 20 e i 40 anni, con un nuovo caso ogni 3 ore. Le donne si ammalano 2 volte di più degli uomini, i giovani sono quasi 60 mila. Il costo medio annuo per la persona con sclerosi multipla è di circa 45 mila euro, per un totale di Oltre 5 ...

Da Aism 'Multi-Act' per ricerca più efficace su Sclerosi multipla : Roma, 28 mag. , AdnKronos Salute, - Migliorare l'impatto della ricerca scientifica sulla vita delle persone con disturbi neurologici , sclerosi multipla in particolare, , con la creazione e l'...

Sclerosi multipla : Cladribina Compresse ha un effetto ancora maggiore del trattamento nei pazienti con SM ad elevata attività : Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha annunciato la pubblicazione, sul Multiple Sclerosis Journal, di dati che evidenziano gli effetti del trattamento con Cladribina Compresse su due sottogruppi di pazienti con Sclerosi multipla (SM) recidivante ad elevata attività di malattia. I risultati confermano l’efficacia clinica e radiologica di Cladribina Compresse già dimostrata nel trattamento della SM recidivante. “L’analisi ...

Nuovo barometro di Aism : 118 mila persone con Sclerosi multipla in Italia : In cinque decenni Aism, Associazione Italiana sclerosi multipla, ha riscritto la storia della sclerosi multipla. Lo testimoniano i dati del barometro della SM 2018, quest’anno alla sua terza edizione. Il barometro è una fotografia della realtà della SM in Italia ad oggi. Ricostruisce la diffusione della malattia ed i bisogni delle persone con SM; analizza i costi ed il carico della malattia sul Paese; fornisce un’analisi della realtà ...

Sclerosi multipla : “Brave Dreams studio sopravvalutato - con il fallimento nel reclutamento e delle conclusioni fuorvianti” : Un recente studio, pubblicato su JAMA Neurology, di indagine sull’utilizzo dell’angioplastica transluminale percutanea (PTA) per correggere l’insufficienza venosa cronica cerebrospinale (CCSVI) nei pazienti con Sclerosi multipla (SM) ha concluso che: la PTA venosa ha dimostrato di essere una tecnica sicura, ma in gran parte inefficace; il trattamento non può essere raccomandato nei pazienti con SM. Questa è una dichiarazione ...

Sclerosi multipla - si indaga su una possibile causa : ...CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e UniversitàSessualitàEconomia FOTO VIDEO Realtà aumentata Login Registrati Abbonati Sei anni di sport allungano la vita Ecco il ...

Erbe aromatiche - teatro e info contro la Sclerosi multipla : Il 29 maggio, dalle 20.30 al teatro Brancaccio di Roma, andrà in scena lo spettacolo 'Liberi tutti… di immaginare e costruire un mondo libero dalla sm', con la partecipazione di Lorella Cuccarini, ...

Erbe aromatiche - teatro e info contro la Sclerosi multipla : Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) – Erbe aromatiche vendute in 600 piazze italiane, sabato e domenica, per sostenere la ricerca. Ma anche uno spettacolo teatrale in collaborazione con ’30 ore per la vita’, un party, un convegno scientifico con 200 ricercatori e la campagna di informazione #SMuoviti. Sono queste alcune iniziative nel calendario dell’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) per la Settimana contro la ...

Sclerosi multipla - da accesso a servizi a Registro : le richieste Aism : Roma, 22 mag. , AdnKronos Salute, - Più diritti e sostegno per i 118 mila italiani con Sclerosi multipla. L'Aism, l'associazione nazionale dedicata alla lotta a questa malattia, ha elencato - a Roma ...

Sclerosi multipla - da accesso a servizi a Registro : le richieste Aism : Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) – Più diritti e sostegno per i 118 mila italiani con Sclerosi multipla. L’Aism, l’associazione nazionale dedicata alla lotta a questa malattia, ha elencato – a Roma nel corso della presentazione del Barometro 2108, che fotografa la realtà della malattia – le richieste alle Istituzioni alla vigilia della Settimana nazionale, in calendario dal 26 maggio al 3 giugno. ...