Sclerosi multipla | 50mila pazienti e 81 centri in Registro Fism

Ricerca : 50mila pazienti e 81 centri nel registro della Sclerosi multipla Fism : Fornire informazioni sulla malattia, raccogliere dati epidemiologici e sociali, studiare condizioni rare e gli effetti avversi dei farmaci. E’ l’obiettivo del registro italiano Sclerosi Multipla, progetto della Fondazione italiana Sclerosi Multipla (Fims) e del dipartimento Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso dell’Università di Bari, che “in questi ultimi anni il numero di centri che hanno accolto ...

Il Premio Montalcini va a Veronica De Rosa - studiosa dei meccanismi della Sclerosi multipla : È Veronica De Rosa, ricercatrice che ha approfondito i meccanismi immunologici alla base dello sviluppo della sclerosi multipla, ad aver ricevuto il Premio Rita Levi Montalcini 2018 assegnato oggi dall'Associazione Italiana sclerosi multipla (Asim) e dalla Fondazione (Fism). Il suo studio, pubblicato nel 2015 su Nature Immunology dimostra che, alla base della malattia, vi è un malfunzionamento del sistema immunitario. "Comprendere ...

Mattarella all’Aism : “Sconfiggeremo insieme la Sclerosi multipla” : Roma, 30 mag. (AdnKronos Salute) – “I cinquant’anni di Aism sono un traguardo e allo stesso tempo un punto di partenza per il futuro. Ci incontreremo presto alla ricorrenza che determinerà la sconfitta della malattia. Io ci credo insieme a voi. La sclerosi multipla la sconfiggeremo insieme”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla delegazione dell’Associazione italiana sclerosi ...

Giornata Mondiale della Sclerosi multipla 2018 : essere più curiosi aiuta a comprendere la patologia e a trovare soluzioni innovative : Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha annunciato oggi il proprio supporto alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla 2018 e alla campagna #BringingUsCloser – realizzata dalla MS International Federation (MSIF) – promuovendo una nuova campagna, #MSInsideOut, per sostenere i pazienti con Sclerosi Multipla (SM) e promuovere una maggiore conoscenza della patologia. L’iniziativa prevede la collaborazione con ...

Sclerosi multipla - in Italia un nuovo caso ogni 3 ore - : Oggi la giornata mondiale conto la malattia che colpisce 2,3 milioni di persone nel mondo. Negli ultimi anni, però, le condizioni dei malati sono migliorate anche grazie a nuove terapie

Sclerosi multipla - che cos’è e come si cura : @stockadobe In Italia sono più di 118 mila le persone affette da Sclerosi multipla. Anche se la malattia può esordire a qualsiasi età, a esserne maggiormente colpiti sono i giovani tra i 20 e i 40 anni e nella maggior parte dei casi si tratta di donne. Rispetto agli uomini quest’ultime si ammalano il doppio. Lo rivelano i dati del Barometro 2018 dell’AISM (Associazione italiana Sclerosi multipla). L’associazione da 50 anni si batte in prima ...

Georgette Polizzi attaccata dopo la diagnosi di Sclerosi multipla : Da quando Georgette Polizzi ha confessato sui social di essere malata di sclerosi multipla è stata inondata di affetto da parte dei fan e anche di chi, come lei, deve fare ogni giorni i conti con la malattia e ha trovato nelle sue parole un incoraggiamento a non arrendersi. Non tutti però hanno preso bene la sua forza di volontà. Come infatti rivela in un video su Instagram, la ex protagonista di Temptation Island è stata anche attaccata per ...

I criteri di qualità e le chiavi di interpretazione degli studi sulla Sclerosi multipla : In un’epoca in cui la “falsa scienza” e le “false notizie” invadono i mezzi di comunicazione e la rete, è importante che, chi è interessato ad argomenti medici e scientifici acceda direttamente alle fonti più attendibili e abbia gli elementi per interpretare le informazioni che trova. Questo è tanto più importante se chi accede alle notizie è una persona affetta da una malattia come la sclerosi multipla perché dall’acquisizione delle ...

Alleanza più forte medici-pazienti per battere Sclerosi multipla : Roma, 28 mag. (AdnKronos Salute) – Collaborazione, sinergia, network e nuovi modelli di lavoro, per una Alleanza più forte tra medici e pazienti con sclerosi multipla. Questo il messaggio degli scienziati italiani e stranieri, impegnati nei loro laboratori a trovare strade innovative per sconfiggere questa malattia autoimmune che attacca il sistema nervoso centrale. La comunità scientifica è oggi riunita a Roma per l’apertura del ...

Oltre 118mila italiani con la Sclerosi multipla : +3.400 l’anno : Sono Oltre 118 mila le persone che in Italia vivono con la sclerosi multipla. Un dato in crescita: sono infatti 3.400 le diagnosi in più ogni anno. La scoperta della malattia avviene prevalentemente tra i 20 e i 40 anni, con un nuovo caso ogni 3 ore. Le donne si ammalano 2 volte di più degli uomini, i giovani sono quasi 60 mila. Il costo medio annuo per la persona con sclerosi multipla è di circa 45 mila euro, per un totale di Oltre 5 ...

Da Aism 'Multi-Act' per ricerca più efficace su Sclerosi multipla : Roma, 28 mag. , AdnKronos Salute, - Migliorare l'impatto della ricerca scientifica sulla vita delle persone con disturbi neurologici , sclerosi multipla in particolare, , con la creazione e l'...