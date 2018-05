Sci alpino | la Val di Fassa si prepara ad ospitare i Mondiali juniores

Sci alpino – Mondiali di Are 2019 - ufficializzati gli orari della prossima rassegna iridata : Ufficiali anche gli orari dei Mondiali di Are 2019: undici titoli in palio dal 4 al 17 febbraio A distanza di qualche settimana dall’ufficializzazione delle date di gara, il Comitato organizzatore dei Mondiali di Are 2019 ha reso noto anche gli orari della prossima rassegna iridata. In palio undici titoli (discesa, supergigante, gigante, slalom, combinata maschile e femminile e team event), lungo un periodo spalmato su quattordici giorni. ...

Sci alpino - La composizione delle squadre maschili per la stagione 2018/19 : ...Responsabile Costazza Stefano Allenatore Simoncelli Daniele Preparatore Atletico Viano Andrea Fisioterapista da definire Skiman Ditta Moelgg Michael Ski Man Ditta Noris Andrea Gruppo Coppa del Mondo ...

Sci alpino – La composizione delle squadre maschili per la stagione 2018/19 : Ecco le composizioni delle squadre di sci Alpino maschili per la stazione 2018/2019 Con delibera del Presidente n° 5 del 22 maggio 2018 è stata varata oggi la composizione delle Nazionali maschili di sci Alpino per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici oggi deliberati: Direttore Sportivo Rinaldi Massimo Gruppo Coppa del Mondo Discipline Tecniche Slalom Bacher Fabian 04/04/1993 CS Carabinieri Gross Stefano 04/09/1986 GS Fiamme ...

Sci alpino : la composizione delle Nazionali femminili per la stagione 2018/19 : composizione delle Nazionali femminili di sci alpino per la stagione 2018/2019 Con delibera del Presidente n° 4 del 21 maggio 2018 è stata varata oggi la composizione delle Nazionali femminili di sci alpino per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici oggi deliberati: Direttore Sportivo Rinaldi Massimo Capo Allenatore Guadagnini Matteo Gruppo Coppa del Mondo femminile «Elite» Brignone Federica 14/07/1990 ...

Sci alpino - Mondiali 2013 a Courchevel-Meribel. La rassegna iridata torna in Francia : I Mondiali 2023 di sci alpino si disputeranno a Courchevel-Meribel (Francia). La candidatura transalpina ha così avuto la meglio sull’austriaca Saalbach. Questa la decisione del congresso della FIS che si è svolto a Navarino (Grecia) dove è stato approvato anche il calendario della prossima Coppa del Mondo. Ricordiamo che i Mondiali 2019 si svolgeranno ad Are (Svezia) mentre quelli del 2021 saranno a Cortina d’Ampezzo. La rassegna ...

Sci alpino - ecco il calendario 2018/2019 della Coppa del Mondo femminile : si riparte da Solden : Il calendario della Cdm femminile 2018/19. Trentanove gare, con le tappe italiane di Plan de Corones e Cortina a metà gennaio Il Congresso della FIS in corso di svolgimento a Navarino (Gre) ha ufficializzato il calendario di Coppa del Mondo femminile della stagione 2018/19. Sono complessivamente 39 le gare programmate, distribuite in quindici differenti nazioni, divise fra nove discese, otto supergiganti, otto giganti, nove slalom, due ...

Sci alpino - svelato il calendario completo della Coppa del Mondo maschile 2018/2019 : 41 le gare previste : Il calendario completo della Cdm maschile 2018/19. Quarantuno le gare previste, sette di queste in Italia fra Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio Il Congresso della FIS in corso di svolgimento a Navarino (Gre) ha ufficializzato il calendario di Coppa del Mondo della stagione 2018/19. Sono complessivamente 41 le gare programmate, distribuite in quindici differenti nazioni, divise fra nove discese, otto supergiganti, nove ...

Sci alpino - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 femminile : tutte le date e il programma. Si parte a Solden - finali a Soldeu - 2 tappe in Italia : La FIS ha ufficializzato il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino per quanto riguardo il settore femminile. Sono previste ben 39 gare in 15 Nazioni: 9 discese libere, 8 SuperG, 9 slalom, 8 giganti, 2 combinate, 1 parallelo, 2 city event, 1 team event. Si incomincerà il 27 ottobre a Solden, si riprenderà poi il 18 novembre a Levi e poi via a tre mesi intensissimi. Le finali saranno a Soldeu dal 13 al 17 marzo. Il circuito ...

Montagna - Scivola in forra : intervento del soccorso alpino : Un uomo di 57, di origini argentine ma residente a Dardago (Pordenone), ha perso aderenza mentre percorreva un sentiero per raggiungere la Val di Croda ed è scivolato, fino ad arrivare quasi sul greto del torrente Cunaz, in un punto chiuso e isolato della forra del torrente, a quota 600 metri. L’uomo, che ha riportato solo alcune escoriazioni, è riuscito a chiamare i soccorsi e a dare indicazioni precise sul punto in cui si ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 4 al 17 febbraio 2019 la località svedese di Are ospiterà i Mondiali di sci alpino per la terza volta nella sua storia (l’ultima nel 2007). Il Comitato Organizzatore ha reso noto il calendario ufficiale e le date delle gare. Si partirà, come di consueto, con le discipline veloci, per poi passare a quelle tecniche. La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport. calendario E orari Mondiali SCI alpino ...