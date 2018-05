Scade il termine per il pagamento della prima rata Tari

Fisco - oggi Scade termine per la 'rottamazione' delle cartelle : Roma, 15 mag. , askanews, Ultime ore a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. scade infatti oggi, 15 maggio, il termine fissato dalla legge per ...

Domani Scade il termine per la rottamazione delle cartelle : Roma, 14 mag. , askanews, Ultime ore a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. scade infatti Domani, martedì 15 maggio, il termine fissato dalla legge ...

Fisco - domani Scade termine per la 'rottamazione' delle cartelle : Roma, 14 mag. , askanews, Ultime ore a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. scade infatti domani, martedì 15 maggio, il termine fissato dalla legge ...

Fisco - domani Scade termine per la 'rottamazione' delle cartelle : Roma, 14 mag. , askanews, - Ultime ore a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. scade infatti domani, martedì 15 maggio, il termine fissato dalla legge ...

Rottamazione delle cartelle esattoriali - domani Scade il termine : Ultime ore a disposizione dei contribuenti per pagare il residuo delle somme dovute senza corrispondere interessi di mora e sanzioni -

Vaccini : Scade oggi - 30/4 - il termine per mettersi in regola : oggi, lunedì 30 aprile 2018, è il giorno in cui i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado dovranno necessariamente adempiere agli obblighi previsti dalla legge, inviando tutta la documentazione vaccinale necessaria alle Asl di riferimento. Il 5 agosto 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante ...

Obbligo vaccini a scuola - Scade il termine per mettersi in regola : Oggi 30 aprile è l'ultimo giorno per mettersi in regola con i vaccini a scuola. Entro oggi infatti i dirigenti scolastici sono chiamati a trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per...

Vaccini - Scade termine messa in regola : 8.35 Oggi ultimo giorno per mettersi in regola con i Vaccini. I dirigenti scolastici sono chiamati a trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali dei bambini fino a 6 anni, fondamentale per l'accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie.

Vaccini - Scade il termine per inviare la documentazione alle Asl : Vaccini, scade il termine per inviare la documentazione alle Asl Entro domani, lunedì 30 aprile, i dirigenti scolastici devono trasmettere la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari. Per i bimbi da 0 a 6 anni è requisito fondamentale per l’accesso nelle strutture. Migliora, intanto, copertura in quasi tutte le ...

Vaccini - Scade il termine per inviare la documentazione alle Asl - : Entro domani, lunedì 30 aprile, i dirigenti scolastici devono trasmettere la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari. Per i bimbi da 0 a 6 anni è requisito fondamentale per l'accesso ...