Savona nel 2015 | ' Con M5s e Lega al governo | speculazione internazionale come in Grecia'

Paolo Savona nel 2016 : "Di Maio mi disse : 'Dobbiamo uscire dall'euro'" : "Qual è la tua risposta?", chiese Paolo Savona a Luigi Di Maio. "E lui mi disse: 'Niente dobbiamo uscire dall'euro'". Così si esprimeva il professore indicato da Lega e Movimento 5 Stelle come ministro dell'Economia, in una conferenza tenuta a Cagliari il 20 settembre del 2016. Una circostanza, verificata da Agorà, che smentisce il leader 5 Stelle su due affermazioni rilasciate da Di Maio in seguito al veto posto dal ...

Mattarella e Paolo Savona - l'incredibile eccezione nella storia della Repubblica Video : Dopo mesi di stasi, durante i quali niente di particolarmente interessante succedeva in politica, è arrivata finalmente una notizia stuzzicante. Il nodo principale della questione è stato Paolo Savona, indicato da M5s e Lega come ministro dell’Economia. La goccia che ha fatto traboccare il governo Nodo complicato da sciogliere se si pensa che intorno a lui girano le questioni sulla mancata formazione del governo che l’Italia attende da mesi. Il ...

Mattarella e Paolo Savona - l'incredibile eccezione nella storia della Repubblica : Dopo mesi di stasi, durante i quali niente di particolarmente interessante succedeva in politica, è arrivata finalmente una notizia stuzzicante. Il nodo principale della questione è stato Paolo Savona, indicato da M5s e Lega come ministro dell’Economia. La goccia che ha fatto traboccare il governo Nodo complicato da sciogliere se si pensa che intorno a lui girano le questioni sulla mancata formazione del governo che l’Italia attende da mesi. Il ...

Di Maio smentito dal Colle - Salvini fa scena muta : cosa non torna nel "caso Savona" : Come si è arrivati ad una delle crisi istituzionali più drammatiche della storia Repubblicana? Nelle ultime ore sono emersi nuovi elementi che possono risultare utili a ricostruire un quadro d’insieme di ciò che è...

Governo - Conte rinuncia. Mattarella e il no a Savona : 'In gioco l'Italia nell'euro'. Capo dello Stato chiama Cottarelli : Gli ultimi articoli di Dal Mondo Governo: Salvini, non tratto più. Di Maio, o si chiude in 24 ore o basta Aborto libero, trionfo dei 'sì' in Irlanda Treno urta camion, due morti e 18 feriti Scrittori:...

Mattarella e il no a Savona : "In gioco l'Italia nell'euro". Il Capo dello Stato convoca Cottarelli al Quirinale : La decisione di non accettare Savona La decisione di non accettare il ministro dell'Economia "non l'ho presa a cuor leggero", ha spiegato Mattarella parlando al Quirinale, ora da alcune forze ...

Conte al Quirinale con Savona nella lista. Di Maio al Colle - torna a salire il rischio voto : Il premier incaricato, convocato formalmente da Mattarella, porterà la lista dei ministri che contiene il nome di Savona all’Economia...

Di Maio al Colle - torna a salire il rischio voto. Conte al Quirinale con Savona nella lista : Il premier incaricato, convocato formalmente da Mattarella alle 19, porterà la lista dei ministri che contiene il nome di Savona all’Economia...

Conte e Savona nel mirino de Il Guardian : "L'Italia fra cure miracolose ed eurofobia" : Per il quotidiano inglese "M5s e Lega hanno una lunga storia di appoggio a teorie dietrologiche e non ortodosse, considerate tradizionalmente come dei fondamenti della società italiana". In Germania la Frankfurter Allgemeine punta il dito contro le loro posizioni filo-Cremlino.

Paolo Savona e il ruolo chiave nell’ideazione del Mose : “Indispensabile. Critiche sono senza fondamento” : VENEZIA – L’opera pubblica più costosa di sempre, ovvero il Mose che dovrebbe salvare Venezia dalle acque alte, porta l’impronta anche dell’economista Paolo Savona, che ha ricoperto il ruolo-chiave di presidente del Consorzio Venezia Nuova negli anni cruciali in cui il governo decise che andava fatta e sarebbe stata finanziata. Il ruolo dell’uomo che Matteo Salvini vuole a ogni costo al vertice del ministero ...

Paolo Savona - ecco cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

Conte tornerà al Quirinale con il nome di Savona nella lista dei ministri : Nessun segnale, nessuna telefonata, solo l'ennesimo giorno di attesa. Sergio Mattarella ha messo in chiaro quel che doveva chiarire e oggi si è limitato ad aspettare che il premier incaricato facesse le sue valutazioni, mentre sui social cresceva il sostegno a suo favore: #IostoconMattarella è diventato in poche ore il primo trend topic su Twitter. La situazione appare ancora incartata sul nome di Paolo Savona. ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : "O si chiude nelle prossime 24 ore o mai più"/ Nodo Savona - "noi siamo orgogliosi" : Governo MS5-Lega, Salvini vs Mattarella: resta il Nodo Savona sulla scelta dei ministri. Giorgia Meloni appoggia il leader del Carroccio, Casaleggio è fiducioso...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:24:00 GMT)

Il nodo Savona mette a rischio il governo Conte - Salvini : 'O si parte nelle prossime ore o si torna alle urne' : Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio", attacca l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi che però viene frenato dalle parole del Commissario Ue all'Economia, ...