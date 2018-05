Sara Affi Fella non sceglie Lorenzo Riccardi | la reazione di Nicolò

Uomini e Donne - Sara Affi Fella va via dal trono con Luigi Mastroianni : «Fuori voglio essere felice con te» -VIDEO : Sara Affi Fella sceglie Luigi Mastroianni. La tronista di Uomini e Donne , dopo sette lunghi mesi tra alti e bassi, ha deciso di viversi la sua storia d'amore dicendo di no a Lorenzo Riccardi ...

LA SCELTA DI Sara Affi FELLA È LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne : il video con le prime immagini da coppia! : SARA AFFI FELLA ha scelto LUIGI MASTROIANNI: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:12:00 GMT)

LORENZO RICCARDI NON È LA SCELTA DI Sara Affi FELLA/ Uomini e Donne : le provocazioni per Luigi in villa : LORENZO RICCARDI non è la SCELTA di SARA AFFI FELLA: il corteggiatore ha una reazione di rabbia e Maria De Filippi rivela alla tronista di Uomini e Donne quale sarebbe stata la sua risposta.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:01:00 GMT)

La scelta di Sara Affi Fella è Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne - video : sono felice - è stato tutto bello : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso. Sara Affi Fella è riuscita a realizzare il suo sogno d’amore scegliendo Luigi Mastroianni. In attesa di vedere insieme la nuova coppia di Uomini e Donne, poco prima del momento fatidico, la tronista ha rivelato i suoi sentimenti e le sue emozioni: “Mi sento un po’ ...

Anticipazioni U&D - Trono classico : ecco chi ha scelto Sara Affi Fella Video : Oggi pomeriggio, nello studio Elios di Roma è stata registrata una nuova puntata del Trono classico di Uomini e Donne [Video]. Un appuntamento molto particolare perché c'è stata la tanto attesa scelta di Sara Affi Fella, la tronista originaria di Napoli e che studia all'Universita' Sapienza di Roma. Il suo percorso all'interno del dating show Mediaset è durato all'incirca cinque mesi e, tra alti e bassi, la ventiduenne ha conquistato la fiducia ...

Uomini e Donne - Luigi o Lorenzo? Ecco chi ha scelto Sara Affi Fella : Sara Afi Fella ha registrato oggi 29 maggio la sua scelta spiazzando tutti. +++Attenzione chi non vuole spoiler e preferisce aspettare la messa in onda di domani 30 maggio è meglio che si fermi qui. ++...

LA SCELTA DI Sara Affi FELLA È LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne : "Finalmente una scelta non scontata!" : SARA AFFI FELLA ha scelto LUIGI MASTROIANNI! Colpo di scena a Uomini e Donne: la tronista spiazza tutti e non sceglie Lorenzo Riccardi! Petali rossi in studio per la nuova coppia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:06:00 GMT)

La scelta di Sara Affi Fella è Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : baci appassionati in villa : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni! Colpo di scena a Uomini e Donne: la tronista spiazza tutti e non sceglie Lorenzo Riccardi! Petali rossi in studio per la nuova coppia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:11:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ha scelto... (Spoiler) : Mercoledì 30 maggio 2018, su Canale 5, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda la puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, dedicato alla scelta di Sara Affi Fella, ex concorrente di Miss Italia ed ex partecipante dell'edizione di Temptation Island andata in onda l'estate scorsa.Stando alle anticipazioni pubblicate sul sito Newsued.com, Sara Affi Fella ha scelto il corteggiatore Luigi ...

LA SCELTA DI Sara Affi FELLA È LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - la reazione di Lorenzo Riccardi : SARA AFFI FELLA ha scelto LUIGI MASTROIANNI! Colpo di scena a Uomini e Donne: la tronista spiazza tutti e non sceglie Lorenzo Riccardi! Petali rossi in studio per la nuova coppia. Oggi pomeriggio si è chiuso ufficialmente il trono di SARA AFFI FELLA, l'ultima tronista di Uomini e Donne rimasta ancora in carica. È stata infatti registrata la puntata della SCELTA e sono già emerse le indiscrezioni: ha espresso la sua preferenza per LUIGI ...

Uomini e Donne anticipazioni : ecco chi ha scelto Sara Affi FELLA : Nel pomeriggio di martedì 29 maggio 2018, è stata registrata a Uomini e Donne la scelta di SARA AFFI FELLA, l’ultima tronista del programma rimasta ancora in carica: stando a quanto riportato da Il vicolo delle news, l’ex partecipante di Temptation Island ha espresso la sua preferenza per Luigi Mastroianni, a discapito del discusso Lorenzo Riccardi.-- Le anticipazioni emerse sulla fine del suo percorso sono poche ma tutte parlano ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni : Sara Affi Fella di Uomini e Donne sceglie Luigi Mastroianni E’ da poco finita la registrazione dell’ultima puntata stagionale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza c’è stata finalmente la scelta di Sara Affi Fella. In base alle anticipazioni circolate in questi ultimi minuti, la ragazza, visibilmente tesa come una corda di violino, si è presentata in studio indossando un abito elegantissimo. ...

Uomini e Donne : La Scelta di Sara Affi Fella! : A Uomini e Donne, Sara Affi Fella ha scelto il suo fidanzato. Dopo una lunghissima attesa la tronista ha chiuso il suo tormentato percorso scegliendo il suo attuale compagno con il quale è uscita da Uomini e Donne felicemente innamorata. Ecco chi è la Scelta di Sara! A Uomini e Donne trono Classico, quello di Sara Affi Fella è stato indubbiamente il percorso più tormentato rispetto agli altri tronisti di questa ultima stagione. La tronista ...

La scelta di Sara Affi Fella è Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne - delusione per Lorenzo Riccardi! : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni! Colpo di scena a Uomini e Donne: la tronista spiazza tutti e non sceglie Lorenzo Riccardi! Petali rossi in studio per la nuova coppia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:15:00 GMT)